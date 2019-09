Marian Petrache pulverizează ALDE: Tăriceanu fuge când se scufundă corăbiile Șeful CJ Ilfov, Marian Petrache (PNL), spune ca ALDE ar trebuie sa fie studiu de caz in politica. „Ar trebui sa facem din ALDE un studiu de caz. ALDE nu s-a constituit ca partid politic pentru a raspunde nevoilor oamenilor, ci pentru a raspunde nevoilor unui grup. Tariceanu a fugit din PNL cand PNL a decis sa se rupa de PSD (pentru ca principiile care stateau la baza alianței nu mai erau respectate), iar acum fuge de PSD pentru ca a simțit ca se scufunda corabia. De atunci, de cate ori PNL a depus moțiune de cenzura, Tariceanu a stat lipit de Dragnea și a laudat-o pe Viorica. Poate ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

