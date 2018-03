Stiri pe aceeasi tema

- "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca metroul sa fie transferat la Primaria Generala a Capitalei, nu doar pentru a ne prinde o floare la butoniera (...) Noi suntem primii interesati sa investim (...), sa grabim lucrarile, spre exemplu la…

- Primarul Gabriela Firea a gasit o soluție pentru a descongestiona traficul din Capitala: tramvaie suspendate. Edilul a declarat marți, 13 martie, ca municipalitatea a inceput pregatirile pentru o linie monorail. “Am inceput pregatirile tehnice pentru o linie de monorail, tramvai suspendat. Sunt 80 de…

- Primarul Gabriela Firea a declarat, astazi, ca Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan. Declarația a fost facuta in cadrul seminarului intitulat…

- Anunțul a fost facut marti, 13 martie, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. 'Aseara tarziu, la aproape ora 23,00, si-a incheiat activitatea grupul de lucru interministerial, la care am participat si eu, la Guvern, si in care s-a stabilit textul ordonantei de urgenta prin care si ultima…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la congresul extraordinar al partidului, ca sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin care isi poate maximiza dezvoltarea, printre care infrastructura, agricultura si IT. "Sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin resursele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in discutie in cadrul coalitiei si a Guvernului. Totodata, el a subliniat, in cadrul…

- “Am participat astazi la Conferința Organizației Județene a Partidului Social Democrat Giurgiu, care s-a desfașurat cu puțin timp inainte de lucrarile Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres organizat intai pentru ca este un cadru in care putem sa dezbatem problemele care…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a inaintat, la finalul anului 2017, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesionala, o solicitare de actualizare a nomenclatorului Clasificarea…

- Ocupatia de "expert in dezvoltare durabila" va introdusa in nomenclatorul Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), dupa ce Ministerul Muncii a avizat favorabil o solicitare in acest sens a Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

- Ocupatia de "expert in dezvoltare durabila" va introdusa in nomenclatorul Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), dupa ce Ministerul Muncii a avizat favorabil o solicitare in acest sens a Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Potrivit…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a inaintat, la finalul anului 2017, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, respectiv Directiei Politici de Ocupare, Competente si Mobilitate Profesionala, o solicitare de actualizare a nomenclatorului Clasificarea…

- Senatorul maramuresean Liviu Marian Pop a sustinut in sedinta Senatului din data de 28 februarie o declaratie politica intitulata Dezvoltarea judetului Maramures continua – proiectele finantate prin PNDL II prind contur, pe care o redam integral mai jos. Stimate colege, stimati colegi, Judetul Maramures…

- Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept, sa continue lupta impotriva coruptiei.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele…

- Premierul Viorica Dancila, discuții cu președintele Parlamentului European, la Bruxelles, in prima vizita externa acesteia, la instituțiile europene, de la preluarea mandatului. Viorica Dancila a anunțat ca va veni in plenul Parlamentului European, pentru a vorbi despre viitorul Uniunii Europene. ”Bine…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Cand vine vorba de impartirea finantarilor nerambursabile de la bugetul local al judetului Galati, masura nu poate fi aceeasi pentru toate sectoarele de activitate. De departe, capitolul ”Sport” pare a fi unul din punctele vulnerabile si unul dintre cele mai disputate subiecte, asta dupa ce, asa cum…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului impreuna cu Prefecturile si Consiliul judetean din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia organizeaza marti, 13 febraruarie, seminarul regional “Impreuna pentru dezvoltarea durabila”, un eveniment organizat pentru…

- Liderul Organizației Județene a Femeilor Social Democrate Suceava, Oana Pintilei, va prelua o funcție de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Decizia premierului Viorica Dancila prin care Oana Pintilei a fost numita in funcția de secretar de stat a fost publicata in ...

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara, iar despre opozitie a spus ca s-a "destramat" si nu poate propune comunitatii maghiare altceva…

- La Prefectura Dolj a avut loc, ieri, Seminarul Regional „Impreuna pentru dezvoltarea durabila“, una dintre cele opt dezbateri organizate la nivel național de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. La intrunirea de la Craiova, prezidata ...

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Doua milioane de romani vor avea salariile scazute dupa transferul contribuțiilor. Asta a declarat Florin Jianu, fost ministru delegat pentru IMM-uri. Președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Medii și Mici din Romania susține ca masurile fiscale adoptate de Guvern provoaca o „incertitudine…

- Ministerul Turismului anunta, printr-un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza, ca Bogdan Trif a dispus identificarea masurilor legale pentru preintampinarea in viitor a blocarii site-ului si a platit astazi suma necesara reactivarii domeniului de travel pentru ca portalul de promovare turistica www.romania.travel sa…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost deja lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate, in vederea…

- In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Caras-Severin au fost aprobate cinci proiecte de hotarare referitoare la imprumutul pe care S.C. Aquacaras va incerca sa-l obtina pentru cofinantarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin, Romania“.…

- Condamnat definitiv in 2014 la opt ani de inchisoare pentru falimentarea CFR Mesagerie, Awdi a trimis zilele trecute din Libanul natal, unde a fugit inainte de pronuntarea sentintei, o convocare de conciliere Guvernului roman. Afaceristul sustine ca statul l-a expropriat abuziv de 142 de proprietati…

- Dupa ceremonia de investitura a Guvernului, la care Iohannis a ținut un discurs caustic, Calin Popescu Tariceanu a replicat: "Votul cetațenilor la alegerile Parlamentare a fost unul explicit. Guvernul se va axa pe doua direcții principale: Mai intai bani mai mulți pentru cetațeni, indiferent de sector.…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Dezvoltarea relatiilor economice si comerciale cu Kazahstanul constituie o prioritate in strategia de relatii externe a Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a declarat presedintele Camerei bucurestene, Sorin Dimitriu, la intalnirea cu Daulet Batrashev, ambasador extraordinar…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste, marti, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot a CEDO va fi supus…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, arunca o ipoteza soc privind tensiunile din interiorul PSD sustinand ca acestea ar fi provocate de presedintele Klaus Iohannis si ar fi intretinute din exteriorul formatiunii politice sau chiar din afara tarii pentru destabilizarea partidului de guvernamant.…

- Nica spune ca "2018 este cel mai important an" pentru absorbia fondurilor UE, adaugand ca "Romania poate pierde definitiv 1.5 miliarde euro din actualul exercițiu". Postarea integrala a lui Marius Nica: 1.5 miliarde de euro pierduți pentru aleșii locali și mediul privat Dezvoltarea economica a Romaniei,…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, se implica in scandalul din PSD si lanseaza un atac dur la adresa Guvernului. "Datoria externa a Romaniei, direct proportionala cu luptele din PSD", scrie politicianul, pe Facebook. Deputatul ii acuza pe social-democrati ca au scapat fraiele guvernarii,…

- Ingo Nissen, managing director in cadrul Sonae Sierra, compania care a dezvoltat si detine centrul comercial ParkLake din Bucuresti, spune ca este mandatat de board-ul companiei sa caute noi oportunitati de dezvoltare in Romania si ca nord-vestul Bucurestiului este o zona in care ar mai fi loc de…

- Nu mai puțin de 25 de cete de colindatori din Țara Oașului și din zonele etnografice Codru, Maramureș, Chioar, dar și invitați din Ucraina au participat la Festivalul Datinilor si Obiceiurilor de Iarna ”Zestrea Oașului”, ediția XX, care s-a desfașurat duminica la Muzeul in Aer Liber din Negrești-Oaș.…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…

- Vineri, 22 decembrie 2017, de la ora 12.00, 24 din cei 35 de aleși județeni s-au intalnit intr-o noua ședința extraordinara, pentru a aproba majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Maramureș cu suma de 5 milioane de lei. Conform Hotararii de Guvern nr. 919/2017…

- Intrebat daca va fi facuta o evaluare a Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu e vorba neaparat de o evaluare. Nu, n-am discutat asta. Dar vom avea discutii in ianuarie despre ce am putea face, ce s-ar putea face pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun. Nu exista Guvern in lume care sa aiba…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca proiectul de buget pe 2018 este unul al dezvoltarii, mentionand ca este cel mai generos buget al investitiilor pe care l-a avut Romania post-revolutionara. "Prezentarea bugetului anual reprezinta un moment…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…