- In PNL nu este liniste nici dupa Conventia Nationala de duminica, in care s-a stabilit sustinerea lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. Marian Petrache, liderul PNL Ilfov, fost secretar general al partidului, a plecat de la Conventie…

- Sambata, 10 martie, PSD a avut Congresul Extraordinar in care a fost ales noul Birou Permanent al partidului. Au fost alesi presedintele executiv, in persoana Vioricai Dancila, dupa ce premierul a ramas unicul candidat, intrucat Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu s-au retras din cursa. Secretar…

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al lui Tiberiu Barbuletiu, secretar general in cadrul Ministerului Transporturilor.Potrivit documentului semnat de premierul Viorica Dancila, raportul de serviciu al lui Tiberiu Barbuletiu, secretar…

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta Comitetului Executiv National si sa vada, practic, daca ii va fi validata candidatura pentru functia de secretar general, pentru care aspira, dupa ce actualul post, cel de secretar general-adjunct, nu mai e pus la bataie la Congresul de maine, Codrin Stefanescu…

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 12:00, rețeaua Telekom a cazut, foarte mulți dintre clienți fiind puși in situația de a nu putea suna sau fi sunați. Reprezentanții Telekom au detaliat problema pe pagina lor de Facebook. Prin intermediul mesajului postat, compania de telefonie a incercat sa-i linișteasca…

- Comitetul Executiv al PSD a decis ca la Congresul din 10 martie sa fie supus votului postul de presedintele executiv al partidului, postul de secretar general si posturile de vicepresedinti. "S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru presedinte executiv, secretar general, pentru ca acest…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii".

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu. "Nu e problema partidului", a spus Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. Intrebat daca exista o strategie…

- La Bruxelles a avut loc o mișcare surprinzatoare, pe finalul mandatului Comisiei Europene. Martin Selmayr, omul președintelui Juncker, a fost numit intr-o funcție cheie, pe o durata nedeterminata.

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si si Justitie, Augustin Lazar, reafirma, intr-o postare pe Facebook, ca nu exista niciun motiv legal de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a obtinut, miercuri, numirea directorului sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al Comisiei. Este functia de cel mai inalt rang in cadrul administratiei institutiei, relateaza AFP, preluat de News.ro.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe consilierul sau de rang inalt, Martin Selmayr, miercuri, in functia de secretar general al organului european executiv, inlocuindu-l pe Alexander Italianer, informeaza site-ul EUObserver.com

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit miercuri pe directorul sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al Comisiei, cel mai inalt rang in administratia institutiei, scrie AFP.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe seful sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, functia cea mai inalta in...

- Bebe Ionica, fost secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor, spera sa mai prinda o functie la imparteala care se face acum de PSD. Sunt vacante 27 de posturi, iar PSD Gorj spera sa prinda doua dintre ele. Organizatia ar putea merge lu...

- Simona Halep, care s-a retras, vineri, din semifinalele turneului de la Doha, a notat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca a trebuit sa accepte realitatea ca nu putea continua, din cauza accidentarii la piciorul drept. Ea a precizat ca este frustrant faptul ca a fost nevoita sa se retraga din cauza…

- Elena Petrascu, director general interimar al Postei Romane, si-a inaintat joi, 15 februarie, demisia de la conducerea operatorului national postal, a anuntat compania care a prezentat si un raport de activitate in cele 4 luni de mandat ale acestia. Contactati de HotNews.ro pentru a afla motivele demisiei,…

- Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Utilizatorii tineri se reorienteaza insa ca Snapchat și Instagram. Potrivit eMarketer, Snapchat va aduna in acest an inca 1,9 milioane de utilizatori sub 25 de ani, in vreme ce Instagram va aduce 1,6 milioane de…

- Cristina Varzaru, fosta componenta a echipei nationale de handbal feminin, lucreaza de la 1 ianuarie in cadrul Federatiei Romane de Handbal in postul de secretar general adjunct si primul lucru cu care s-a pus la punct a fost invatarea regulamentelor. ''Sunt secretar general adjunct la FRH din…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a precizat, dupa clasarea dosarului sau de la DNA, ca este necesara continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent ca este sau nu om politic. Articol aparut in nr.…

- Problema sponsorului tehnic al Simonei Halep a ajuns sa ii preocupe și pe pe politicieni. Vasile Dancu, fostul ministru al Dezvoltarii, crede ca a gasit o rezolvarea, pe care a postat-o pe Facebook. “Un pic de demnitate, un pic de efort si un proiect de CENTENAR. De cateva saptamani ne tanguim ca Simona…

- Simona Halep a inceput anul aproape perfect, aceasta ajungand in finala primului turneu de Grand Slam al sezonului, acolo unde a fost depasita de catre sportiva daneza Caroline Wozniacki. Problema cu care se confrunta numarul doi mondial este legata de lipsa unui sponsor. Pentru a evita diferite…

- INTENTIE… Problema indelung discutata si analizata in ultimii ani, externalizarea unor servicii din primarii a trezit numeroase discutii in comunitatile locale. Cu toate acestea, un primar de comuna din judetul Vaslui a lansat o tema de discutii pe pagina sa de Facebook. Gelu Pecheanu, primarul de Dranceni,…

- Simona Baltag a fost desemnata, sambata, noul secretar general al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) in cadrul evenimentului de lansare a filialelor Bucuresti si Ilfov, se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, lansarea filialelor…

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Pe internet a fost lansata o scrisoare de susținere a directorului Liceului „Mihai Eminescu” din Jimbolia, Adrian Petruț. Scrisoarea, semnata de Adrian Popa, din Jimbolia, directorul societații de caritate Blythswood Banat, este adresata inspectorului școlar general de Timiș Aura Danielescu. Directorul…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al lui Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autoritatii Electorale Permanente. Masura a fost luata dupa ce s a constatat ca acesta indeplinea cumulative a conditiilor de varsta standard…

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Viorica Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta guvernamentala.

- Primaria Faurei și parinții celor 214 copii de gradinița și de gimnaziu au ajuns sa faca apeluri pe rețeaua de socializare pentru a rezolva, macar in aceasta iarna, problema transportului școlar. Microbuzul care duce, de regula, copii la și de la școala este imbatranit și se strica frecvent, iar cheltuielile…

- Dupa ce in vara anului trecut și-a dat demisia din PNL Argeș, Olimpia Doru parea ca și-a luat ”la revedere” de la viața politica. Insa, nici nu a inceput bine anul ca fostul consilier județean a intrat intr-o noua formațiune politica. Este vorba despre cel mai nou partid: Romania Moderna și Demna, inființat…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat a lui Marius Iulian Carabulea.Decizia a fost semnata de premierul interimar, Mihai Viorel Fifor. Reamintim ca, prin decizia primului ministru Mihai Tudose…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului. Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentei decizii Roxana Cezarina Banica se elibereaza, la cerere din functia de secretar general al Guvemului, cu rang de ministru.De…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita în functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti în Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea o va înlocui în functie…

- Perchezitii in Teleorman si alte judete – Vizate: sedii de firme si domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in Eveniment / La sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, din Bucuresti si sase judete, politistii din Olt efectueaza, marti, 16 ianuarie…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Fred Teeven, fostul Secretar de Stat al Justiției din Olanda, s-a retras din politica și a ales a ales sa practice meseria de șofer de autobuz, locul de munca fiind unul part-time. Reprezentații entitații „Europa Unita” au publicat o imagine, pe Facebook, cu acesta in timp ce conducea un autobuz, scrie…

- Doua case din cartierul Pipera au fost sparte de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania. Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant…

- Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru A8" organizeaza o intalnire de lucru cu tema: ECHITATE PENTRU MOLDOVA. CONSTRUIREA AUTOSTRAZII UNGHENI – IASI – TARGU MURES, OBIECTIV STRATEGIC NATIONAL. Intalnirea va avea loc in ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, ora 11:00, la Iasi, Hotel Unirea, si va fi…

- Taxa de salubrizare in Sectorul 4 a fost majorata de la 5 lei la 12 lei de persoana pe luna, incepand din acest an, termenele de plata fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele fizice beneficiaza de 20 la suta…

- Aeroportul principal din Coreea de Nord are Wi-Fi de ceva timp, insa reteaua nu e tocmai cea la care ai vrea sa te conectezi. Coreea de Nord a luat o decizie destul de surprinzatoare, aceea de a lansa un serviciu de Wi-Fi in interiorul aeroportului principal al tarii. Astfel apare o schimbare…

- Marius Ioana este noul director general al Romarm, companie din portofoliul Ministerului Economiei dedicata industriei de aparare, informeaza ministerul, pe pagina sa de Facebook. Marius Ioana il inlocuieste in functie pe Gheorge Stoica, care avusese mandat de director general interimar.…

- In prag de sarbatori, iata o problema de matematica ce va va pune mintea la contribuție. Exercițiul a fost realizat de artistul maghiar Gergely Dudas, cunoscut in mediul online ca Dudolf. Cate acadele are Moș Craciun? Iata cum arata problema de matematica: Mosul are o punga de sarbatori cu acadele de…

- Altex si Media Galaxy au avut listate produse la preturi incredibile. Da, cu adevarat incredibile, ca au fost la un leu si la 0 lei. Curiozitatea clientilor care le-au prins e daca vor fi onorate comenzile. Atat Altex, cat si Media Galaxy sunt magazine care vand online si offline,…

- MediaGalaxy, magazin controlat de Altex, a listat produse la prețuri cu adevarat reduse, caci acestea au fost la 0 lei. Curiozitatea clienților care le-au prins e daca vor fi onorate comenzile Conform celor de la playtech.ro, atat Altex, cat și MediaGalaxy sunt magazine care vand online…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, inregistrandu-se 170 voturi ”pentru” si 81 ”impotriva”, informeaza AGERPRES . Raportul Comisiei de buget mentioneaza ca proiectul a fost elaborat…

- Cei 29 de membri ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au decis, marti, sa prelungeasca mandatul lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general, pana la data de 30 septembrie 2020, informeaza publicatia EUObserver.