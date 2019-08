Marian Petrache: Cu rectificarea se reglează raporturile de forţă din PSD Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a afirmat, marti, referindu-se la proiectul de rectificare a bugetului de stat, ca "se regleaza raporturile de forta" din PSD si "sacrifica primariile din jumatate de tara ca sa rezolve problema clientelei lor politice". "PSD isi da ultima suflare si sacrifica tara. Bugetul pe care il propune Teodorovici e de fapt bugetul de campanie pentru PSD. Cu rectificarea se regleaza raporturile de forta din partid si sacrifica primariile din jumatate de tara ca sa rezolve problema clientelei lor politice. Tara e in faliment, deficitul sta sa explodeze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

