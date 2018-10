Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat ca a anulat protestul programat joi dimineata in toata tara si i-a solicitat o intrevedere premierului Viorica Dancila in care sa ii prezinte situatia. „Niciun membru COTAR nu va iesi maine la protestul anuntat,…

- De ani de zile, 325 de firme dețin exclusivitatea transporturilor de persoane intre județe. Consiliul Concurenței cere Ministerului Transporturilor eliminarea cerinței de vechime pe traseu la atribuirea curselor, criteriu care facea posibila aceasta situație. Consiliul Concurentei a solicitat Ministerului…

- Transportul rutier de persoane va fi oprit in intreaga tara dupa Referendumul din 6 si 7 octombrie si vor fi proteste la Guvern in cazul in care modificarile privind transporturile rutiere vor fi adoptate in forma actuala, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.…

- Consiliul Concurentei a recomandat Ministerului Transporturilor eliminarea criteriului de selectie privind vechimea pe traseu la incredintarea transportului de persoane prin curse interjudetene, deoarece se blocheaza accesul la piata a altor operatori, a declarat pentru News.ro presedintele autoritatii,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) protesteaza, miercuri si joi, fata de intentia Ministerului Transporturilor de a modifica Ordinului 980/2011, considerand ca acest lucru ” ar duce la o destabilizare a intregului domeniu de activitate”. Peste sapte sute…

- Transportatorii din Romania protesteaza joi, 25 septembrie. COTAR (Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania) anunța ca organizațiile din domeniu dezaproba public un ordin al ministrului Transporturilor, Lucian Șova, cerandu-i, in același timp demisia. Pe ce mizeaza…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat, joi, ca ii cere demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, si ca membrii ei vor sa intrerupa transportul in tara, pentru o anumita perioada, din cauza unui proiect legislativ initiat de ministerul de resort.…

- Confederația Operatorilor si Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a anunțat joi, ca ii cere demisia ministrului Transporturilor, Lucian Șova, și ca membrii ei vor intrerupa transportul in țara, pentru o anumita perioada, din cauza unui proiect legislativ inițiat de ministerul de resort.„Patronatele,…