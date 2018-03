Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vrancea și al Consiliului Județean, Marian Oprisan, dezvaluie ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, atunci cand era premier. La finalul unei sedinte a conducerii PSD, Oprisan a afirmat ca Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, fiind singurul „care s-a ocupat” de dosarul in care…

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, vicepreședintele PSD, Marian Oprisan. Potrivit acestuia, totul a inceput din anul 2009, "cand lui Traian Basescu i-a…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a povestit luni ca a participat la o intalnire cu fostul presedinte al UNPR Gabriel Oprea, care i-a recomandat sa il sustina pe Liviu Dragnea pentru functia de presedinte interimar al social-democratilor, dupa ce Victor Ponta isi daduse demisia din aceasta functie.…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, spune ca Victor Ponta urma sa ajunga presedinte si George Maior - premier, acesta fiind planul lui Traian Basescu pentru a se proteja. Oprisan sustine ca vorbeste abia acum public despre planurile lor deoarece a ajuns altcineva sef de stat si e bun mediator.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a povestit luni ca a participat la o intalnire cu fostul presedinte al UNPR Gabriel Oprea, care i-a recomandat sa il sustina pe Liviu Dragnea pentru functia de presedinte interimar al social-democratilor, dupa ce Victor Ponta isi daduse demisia din aceasta functie.…

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan, potrivit Agerpres.

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca Victor Ponta a avut un rol foarte important in constructia „sistemului paralel” si el, impreuna cu fostul presedinte Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior, a construit „statul de tip ticalos”, permitand unor procurori si judecatori sa faca…

- Oprisan spune ca "statul paralel" l-a sustinut mai intai pe Valeriu Zgonea pentru aceasta functie, dupa care "s-a sucit", pentru ca Liviu Dragnea era sprijinit de marea masa a partidului, in special de liderii de filiale teritoriale, pentru experienta pe care o avea in domeniul administrativ. "Eu…

- Liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan, a afirmat, luni, ca fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care „l-au facut” pe Victor Ponta presedinte al PSD. „De fapt, romanii nici nu stiu daca Traian Basescu a castigat alegerile in anul…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, spune ca Victor Ponta urma sa ajunga presedinte si George Maior - premier, acesta fiind planul lui Traian Basescu pentru a se proteja. Oprisan sustine ca vorbeste abia acum public despre planurile lor deoarece a ajuns altcineva sef de stat si e bun...

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care “l-au facut” pe Victor Ponta presedinte al PSD, a declarat, luni, liderul organizatiei PSD Vrancea și vicepreședinte PSD, Marian Oprisan. Potrivit acestuia, Ponta ”a jucat un rol foarte important in constructia sistemului…

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan. Potrivit acestuia, totul a inceput din anul 2009, "cand lui Traian…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, spune ca Victor Ponta urma sa ajunga presedinte si George Maior - premier, acesta fiind planul lui Traian Basescu pentru a se proteja. Oprisan sustine ca vorbeste abia acum public despre planurile lor deoarece a ajuns altcineva sef de stat si e bun mediator.

- Marian Vanghelie susține ca Ponta l-ar fi pus premier pe Sebastian Ghița, daca ajungea președinte. Fostul primar al sectorului 5 a mai spus și ca la SRI ar fi urmat sa ajunga Gabriel Oprea. Marian Vanghelie a declarat ca, daca Victor Ponta ar fi caștigat alegerile prezindețiale din anul 2012, l-ar…

- Marian Vanghelie, fostul primar PSD al Sectorului 5, iese din nou la rampa si lanseaza acuzatii la adresa unor fosti colegi de partid. Referindu-se la alegerile prezidentiale din 2014, Vanghelie a prezentat, in direct la Antena 3, un scenariu spectaculos.Potrivit lui Vanghelie, Sebastian Ghita…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Mihai Fifor a vorbit, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire”, despre declarațiile lui Liviu Dragnea despre formarea Guvernului USL din 2012 peste noapte de catre Victor Ponta cu ”George Maior și cu alții”.

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- Fostul presedinte PNL Crin Antonescu a afirmat miercuri ca nu are de unde sa stie daca fostul premier Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor Guvernului impreuna cu seful SRI de la acea vreme George Maior, dar a marturisit ca, la momentul respectiv, a fost surprins de faptul ca pentru functia…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a discutat cu Traian Basescu si George Maior.

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a rabufnit dupa ce Victor Ponta a declarat ca daca fostul șef al SRI, George Maior, precum și fostul prim-adjunct SRI, Florian Colde,a s-ar hotari sa dezvaluie ceea ce știu despre Liviu Dragnea, liderul PSD ar primi „150 de ani de pușcarie”.„Eu ma indoiesc…

- "In ceea ce privește discuția relatata de domnul președinte Liviu Dragnea aseara (...) este complet adevarata", a zis Marian Oprișan. "La fel de adevarat este ca, de cele mai multe ori, Victor Ponta se consulta informal cu cei mai importanți colegi din conducerea PSD. Dar de cele mai multe ori, luam…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD, dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- "Romania a ratat oportunitati si a ratat tinte pentru ca, din pacate, capacitatea sa administrativa la nivel central si local (...) a fost si a devenit din ce in ce mai slaba. Altfel, nu imi explic cum facem tot felul de strategii, dar niciuna nu e pusa in aplicare. Eu, astazi sau maine, dau in judecata…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila spune ca iubita presedintelui partidului, Irina Alexandra Tanase, care a stat in primul rand la Congresul din 10 martie, este un om deosebit, cu bun simt, o ”domișoara decenta”, care a sustinut echipa formatiuni la aceasta reuniune. Intrebata cum s-a vazut…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- "Dragnea a condus PSD in toata aceasta perioada, obtinand, impreuna, cel mai bun rezultat din istoria PSD la alegerile parlamentare din 2016. Dar sigur ca, ocupat fiind cu guvernarea si fiind preocupat de procesul legislativ si fiind presedintele Camerei Deputatilor, eu cred ca in cateva randuri…

- "Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a ajuns la Guvern in jurul orei 11.00, el avand o discutie de circa jumatate de ora cu premierul Mihai Tudose", au precizat surse politice, citate de Mediafax. De asemenea, premierul a avut intalniri separate cu mai multi presedinti de consilii…

- Tudose, intalniri cu mai multi lideri PSD, fara Dragnea - surse Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului pentru ca programul de guvernare sa fie dus pana la capat. "Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului pentru ca programul de guvernare sa fie dus pana la...

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului pentru ca programul de guvernare sa fie dus pâna la capat. "Vreau sa întelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati - trebuie…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni, la sediul PSD ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. Anunțul vine dupa intalnirea cu premierul Mihai Tudose, care a avut loc la Palatul Victoria in aceasta dimineața.„Vreau sa ințelegeți…