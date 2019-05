Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD VRancea, Marian Oprișan, spune ca decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea reprezinta un moment trist pentru PSD și pentru istoria partidului, dar ca nu iși permite in nici un fel sa comenteze sentința ICCJ....

- Marian Oprișan a declarat, la ieșirea din sediul PSD, ca i-a cerut personal demisia lui Liviu Dragnea, iar acesta i-a raspuns ca o sa se mai gandeasca. Liderul PSD Vrancea a mai punctat ca ar trebui convocat in zilele urmatoare un CEx pentru a discuta rezultatele alegerilor.Intrebat daca i-a…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat duminica, la un miting in Focșani, ca liderul PSD Liviu Dragnea „a innebunit complet” și nu are curaj „sa scoata capul” in nicio localitate.„L-a vazut cineva in vreun loc din localitatile in care traiti? Dragnea n-are curaj sa scoata capul in nicio localitate.…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, a fost prezent, luni seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”. Intrebat pe cine nu ar lua langa el in partid, Ponta a dat un raspuns exact pe dos. ”Va spun pe cine l-aș lua și-mi pare rau: pe Teodorovici.” Fostul premier a afirmat ca Eugen Teodorovici, ministru de…