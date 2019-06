Stiri pe aceeasi tema

- „Daca doamna Dancila nu ar fi fost primul ministru al Guvernului Romaniei, va spun ca in acest moment eu as fi sustinut-o cat se poate de clar ca presedinte al Partidului Social Democrat dintr-un motiv extrem de serios. Este un politician cinstit, este o femeie cinstita, este o femeie care probabil…

- Marian Oprisan, presedintele PSD Vrancea, ii face un adevarat laudatio Vioricai Dancila, despre care spune ca ar vota-o pentru functia de presedinte PSD si daca nu ar fi prim-ministru.Oprisan a afirmat, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, ca Viorica Dancila este "o…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a dezmintit informatiile din spatiul public conform carora Viorica dancila i-ar fi cerut sa faca un pas in spate: "Astea sunt povesti de adormit copiii".

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca organizatia pe care o conduce o va sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte al partidului la congresul de sambata. ''Noi si organizatia Vrancea o sa o sustinem pe Viorica Dancila la functia de presedinte al PSD'',…

- Marian Oprișan, președintele CJ Vrancea, o lauda pe Viorica Dancila, inainte de CEx PSD.Citește și: Sorin Ovidiu Vintu a EXPLODAT: 'Statul roman, prin STS, slugarnicie totala fața de UDMR' " Ne intalnim pentru a ne atinge obiectivele fața de cetațenii din Romania. Probabil un președinte…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a dat duminica seara, dupa inchiderea urnelor, tonul atacurilor impotriva lui Liviu Dragnea, a carui demisie din fruntea partidului a cerut-o intr-un mod brutal. ”Luxul și prostia se platesc. Domnul Dragnea este istorie in Romania”, ...

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, solicita demisia de urgența a lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, dupa dezastrul de la aceste alegeri.Citește și: EXIT-POLL CURS-Avangarde, ora 21: PSD si PNL, la egalitate pe primul loc la alegerile europarlamentare ”Dragi colegi,Noi,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca așteapta ca premierul Viorica Dancila sa decida de sarbatori daca vrea sa vina cu remanierea Guvvernului in Parlament, susținand ca a dat asigurari premierului ca majoritatea PSD-ALDE are și cu 30 de voturi in plus fața de necesar."Am avut o ...