- Președintele PSD Vrancea Marian Oprișan a declarat ca Mugur Isarescu ar trebui sa vina sa spuna, intr-o dezbatere publica, ce știe sa faca pentru Romania și sistemul bancar, din poziția de guvernator al BNR.„Cred ca domnul guvernator Mugur Isarescu ar trebui sa spuna intr-o dezbatere publica…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, susține ca viitorul președinte al partidului ar trebui sa aiba dreptul de a-și desemna singur cei mai apropiați colaboratori din conducere, anume președintele executiv și secretarul general al PSD. Astfel, persoanele care vor ocupa cele doua funcții nu ar mai…

- "Presedintele de partid trebuie ales cat mai rapid posibil pentru a avea stabilitate, predictibilitate si pentru a ne atinge obiectivele fata de cetatenii Romaniei si fata de Romania si sa ne indeplinim efectiv programul de guvernare. (...) Doamna premier, prin analizele si prin modul in care s-a…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost intrebat de jurnaliști daca actualul președinte al Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, ar fi un potențial candidat al PSD la prezidențiale. El a evitat sa se exprime decisiv, dar a spus ca acesta este un ”mare savant și un bun roman”.”Intotdeauna…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca PSD a pierdut alegerile din cauza actiunilor lui Liviu Dragnea, ca partidul nu trebuie sa cedeze guvernarea pana la alegerile parlamentare din 2020 si ca PSD arata „mai frumos” fara Dragnea, scrie news.ro. Intrebat daca intentioneaza sa candideze…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat marti ca nu el a pierdut alegerile europarlamentare la Focsani, ci "PSD-ul lui Liviu Dragnea". "Nu am pierdut eu alegerile la Focsani si nici in judetul Vrancea, le-a pierdut PSD-ul lui Liviu Dragnea. Alegerile in Romania, in acest moment, au fost…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a dat duminica seara, dupa inchiderea urnelor, tonul atacurilor impotriva lui Liviu Dragnea, a carui demisie din fruntea partidului a cerut-o intr-un mod brutal. ”Luxul și prostia se platesc. Domnul Dragnea este istorie in Romania”, ...

- Președintele PER, Danuț Pop, susține ca achitarea lui Calin Popescu Tariceanu s-a produs dupa modelul Ponta.''Scriam zilele trecute despre cum Victor Ponta este scapat de dosare penale iar astazi aflam ca si Tariceanu a fost achitat in tentativa aia de dosar despre marturie mincinoasa. Doar…