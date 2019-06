Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, s-a declarat, duminica seara, întristat de faptul ca a fost huiduit la Congresul PSD, precizând însa ca așa a înțeles și de ce electoratul a sancționat PSD la europarlamentare, îndemnând la schimbare în partid, potrivit…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a fost huiduit la congresul PSD. In momentul in care dorea sa tina un discurs, el a urcat pe scena, iar cand a vazut ca fluieraturile nu inceteaza, a renuntat sa mai vorbeasca si a revenit in sala. Marian Oprisan a dorit sa tina un discurs la congresul PSD.…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Marian Oprisan ca ar trebui sa-si faca o autoevaluare si sa-i lase si pe tineri in fata. "Felicitari noii echipe de conducere aleasa astazi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si Mihai Fifor! Astazi am dovedit ca am…

- CONGRES PSD. Social-democratii s-au reunit sambata in congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. Marian Oprișan a fost fluierat și...

- UPDATE. Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de vineri sa excluda doua persoane din cursa pentru presedintia partidului. Alegerile vor avea loc maine, in cadrul unui Congres extraordinar. CEx-ul i-a scos din cursa pe Ilie Rotaru si Catalin Stoichița. Astfel, raman in cursa…

- Premierul Viorica Dancila are de departe cele mai mari șanse sa fie aleasa președinte PSD la Congresul de sambata pentru ca este premier și istoria a invațat partidul ca apar probleme cand in funcția de prim-ministru și președinte PSD sunt persoane diferite, cum a fost cazul in mandatul lui Liviu…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, afirma ca nu sunt tensiuni in partid, punctand insa ca sunt pareri divergente si ca 39; 39;este foarte bine ca fiecare isi spune punctul de vedere 39; 39;, conform Agerpres.roIntrebata despre contrele dintre presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu,…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, afirma ca nu sunt tensiuni in partid, punctand insa ca sunt pareri divergente si ca "este foarte bine ca fiecare isi spune punctul de vedere".Intrebata despre contrele dintre presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu si presedintele PSD…