- 90 de pompieri din Buzau, București, Ialomița, Prahova, Vrancea și Braila au acționat cu 18 autospeciale toata noaptea pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la marginea orașului in curtea unei societați care se ocupa cu colectarea de materiale reciclabile. In jurul orelor 23.30, odata…

- Un seism cu magnitudinea 3.0 grade a fost inregistrat, in judetul Buzau, la ora 03.37. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.53 N ; 26.43 E, la 125 km N de Bucuresti, 53 km NV de Buzau si 5 km N de Gura Teghii.Este cel de al cincilea cutremur inregistrat, in zona Vrancea, in numai cateva zile.UPDATE.La…

- București, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de lei și Cluj, cu 3.115 lei, conduc topul celor mai bine platite județe din țara, iar Vrancea este singurul județ unde salariul mediu este sub 2.000 de lei, adica 1.999 lei, arata un studiu privind piața muncii in 2018 realizat de Syndex, potrivit Mediafax,…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, actual sef la ANCOM, a scris, sambata, pe Facebook, un mesaj catre presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan. Grindeanu il informeaza pe Oprisan ca si Banatul l-a huiduit la Congresul Extraordinar al partidului, de la Sala Palatului. Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan,…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, susține ca viitorul președinte al partidului ar trebui sa aiba dreptul de a-și desemna singur cei mai apropiați colaboratori din conducere, anume președintele executiv și secretarul general al PSD. Astfel, persoanele care vor ocupa cele doua funcții nu ar mai…

- Dupa ce zilele trecute sefa interimara a PSD Bucuresti se declara “ingrozita” la gandul ca Marian Oprisan se va ocupa de strategia politica a partidului, liderul PSD Vrancea a ales sa nu comenteze prea mult declaratiile Gabrielei Firea. Ci doar sa aminteasca faptul ca are experienta suficienta cat sa…

- El a adaugat ca nu se pune problema ca la congres sa nu fie desemnat presedintele partidului, "pentru ca PSD este un partid extrem de serios si aplecat asupra problemelor pe care le au romanii si un partid romanesc, spre deosebire de altele". "Noi, daca am luat o decizie in CEx, se va respecta.…

- Mega Image și-a continuat strategia de dezvoltare și expansiune in teritorii noi, prin inaugurarea a 23 de magazine de la inceputul anului pana in prezent, in diferite zone ale țarii. Astfel, după expansiunea din ultimii doi ani pe piețe noi, precum Cluj-Napoca și Timișoara, Mega…