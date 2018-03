Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a afirmat luni ca a participa la evenimente "oficiale" organizate de SRI, precum cele de ziua nationala, dar a sustinut ca nu a fost niciodata la "ziua niciunui sef" din serviciul secret si nici nu a "taiat vreun porc" la SRI.

- Marian Vanghelie a marturisit la ”Adevaruri de viața” ca a fost batut de poliție in tinerețe și ca acum se gandește serios sa iși faca un nou partid politic, iar posibilitatea de a fi din nou trimis la pușcarie nu il sperie. ”Jucam barbut. Doua ore am luat bataie. Dar n-am turnat. Daca ar…

- Niciodata PSD nu s-a apropiat asa de mult ca acum de ultimii ani ai lui Ceausescu. A scazut masiv in sondaje pentru ca incepe sa piarda imaginea de partid capabil sa guverneze, iar situatia nu se va imbunatati pentru ca nu are cine sa schimbe ceva in bine. Votantii se simt frustrati, pentru ca nu asta…

- 'Domnul Dragnea incearca la ora actuala sa arunce cat mai multe povesti in spatiul public pentru a-si acoperi parte din acuzatiile care i se aduc. Cred ca pot fi adevarate (n.r. - aceste dezvaluiri), dar atat timp cat si Dragnea si Ponta se acuza reciproc urandu-se, evident, la ora actuala, sunt…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Liviu Dragnea a facut declarații la ieșirea de la ședința informala de astazi. El a spus ca fiecare nou membru al Biroului Permanent Național are "un pachet minim de responsabilitați", iar despre cei care au spus ca și-a inlaturat toate vocile critice din conducerea

- "Ultima oara cand am fost in aceasta sala era in 2015, cand v-am spus ca nu candidez pentru ca sunt prea slobod la gura si pentru ca am un dosar. Si ca nu e dosarul partidului, e dosarul meu. Acum pot sa va spun, daca pot sa candidez nu pentru ca nu mai am un dosar, ci ca de data asta cred cu tarie…

- Sistemul “ticalos” trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”Putem sa arestam cati oameni politici vrem cu un sistem atat de ticalos, dar lucrurile…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comitetul Executiv al PSD se va reuni luni pentru a stabili modul de organizare a Congresului din 10 martie, modificarea Statului partidului, dar si daca este necesara schimbarea structurii Biroului Permanent. Printre cei care vor candida se afla Codrin Stefanescu, Gabriel Firea sau Marian Oprisan.…

- Se schimba garda in PSD. Sunt deja vehiculate mai multe nume care ar putea sa ocupe funcțiile de viceprețedinți, altele decat cele cu care am fost obișnuiți pana in prezent. Mai sunt doar cateva zile pana la Congres, așa ca vom avea surprize saptamana viitoare. Sunt mai multe nume surpriza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI Geroge Maior „a ascuns foarte multe lucruri”, la audierea din Comisia pentru controlul SRI, afirmand ca atunci cand „va avea si el loc la comisie” o sa spuna, la randul sau, „multe lucruri”. „Domnul George Maior…

- Decizia ministrului Justitiei Tudorel Toader in privinta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie anuntata joi la ora 18.00. Un fost premier spune ca stie deja care este verdictul. "S-a negociat deja intre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea. Ce mai conteaza ce a spus Tudorel Toader? Doamna Kovesi…

- Congresul Extraordinar al PSD va avea loc pe data de 10 martie 2018 la Sala Palatului. Liviu Dragnea spunea ca la acest congres va cere si un vot de reconfirmare a sa in functia de presedinte al partidului, iar colegii pot face si alte propuneri pentru ordinea de zi. Vicepremierul Paul…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca azi, in Comisia de Aparare din Camera Deputaților, s-a respins solicitarea senatorilor privind audierea lui Liviu Dragnea in cadrul comisiilor reunite de Aparare pentru a explica acuzațiile formulate la adresa SPP, PSD…

- In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan. Președintele CJ Vrancea i-a acuzat pe doi parlamentari ai PNL, Catalin Toma și Ion Ștefan, ca au purtat negocieri cu Liviu Dragnea, in așa fel incat la Vrancea…

- Nervi intinși in PSD! O ședința a Consiliului Județean Vrancea a scos la iveala tensiunile majore dintre Marian Oprișan și Liviu Dragnea. In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan.

- Primarul Sectorului 3 din Capitala , Robert Negoița, s-a prezentat, joi dimineața, la sediul ICCJ unde a fost chemat sa raspunda ca martor mai multor intrebari in dosarul in care este judecat Liviu Dragnea, pentru fapte de corupție privind angajarea pretins nelegala a unor membre de partid la DGASPC…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Fostul premier și lider PSD Victor Ponta il acuza pe actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, ca a umilit locuitorii din Iași prin excluderea edilului Mihai Chirica din partid. „Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de organizația județeana a PSD Iași. Chirica susține ca totul s-a facut la ordinul lui Liviu Dragnea, dar anunța ca va contesta decizia, pentru ca, in conformitate cu statutul PSD, singura organizație care are dreptul sa-l excluda din PSD este…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Gugești, a incercat sa-și taie venele, de teama ca va ajunge la inchisoare. In cursul zilei de ieri, in jurul orei 11:00, un apel la 112 a anunțat ca un tanar are nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida. Conform unor…

- Liviu Dragnea a comentat acuzațiile europarlamentarului Catalin Ivan care a spus ca, in trecut, liderul PSD a oprit intalniri importante pentru a se uita la serialul Suleyman Magnificul. Dragnea spune ca Ivan, alaturi de alți 3 membri ai PSD, ar fi simple ”butoane” și l-a numit ”baiat foarte obraznic…

- Faptul ca baronul de Vrancea, Marian Oprisan, a votat la Comitetul Executiv Național pentru Mihai Tudose, confirma inca o data faptul ca nu a fost, nu este și nu va fi niciodata in grațiile lui Liviu Dragnea....

- Viorica Dancila este europarlamentar la al doilea mandat, șefa femeilor din PSD și o colaboratoare de baza a lui Liviu Dragnea. Daca obține mandatul, va fi prima femeie-șef de guvern din istoria Romaniei.

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- Saptamana incepe cu un Comitet Executiv National al PSD, convocat pe repede inainte, urmare a solicitarilor insistente in acest sens venite chiar din randul formatiunii conduse de Liviu Dragnea. Iar inaintea sedintei conducerii social-democrate de luni, una programata la cererea mai multor nume cunoscute…

- Premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București, potrivit unor surse DCNews apropiate premierului. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul…

- Potrivit unor surse DCNews, premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul Tudose…

- Fostul ministru pesedist al Sanatații – l-am numit pe deputatul Nicolae Banicioiu avertizeaza, pe Facebook, ca PSD ”tinde sa devina un partid de scandalagii și oportuniști”, și ii transmite un mesaj acid lui Liviu Dragnea: ”premierii și guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile!”.

- Razboiul dintre premierul Mihai Tudose și liderul PSD, Liviu Dragnea capata amploare pe zi ce trece. Miercuri seara, Mihai Tudose a vorbit despre relația sa cu serviciile secrete și a trimis sageți categorice spre Liviu Dragnea, atacandu-l pe liderul PSD in replici acide.

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- Pentru prima oara in mandatul sau de președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea a intampinat, luni, in cadrul ședinței largite a conducerii PSD, o opoziție concertata a mai multor oameni importanți ai formațiunii, in contextul razboiului purtat la baioneta cu premierul Mihai Tudose, care,…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dând ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi.

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi.

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a declarat marti, la Palatul Victoria, ca este nevoie de "democratizarea vietii interne" din PSD, "în asa fel încât deciziile sa fie luate colectiv",

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a declarat marti, la Palatul Victoria, ca este nevoie de "democratizarea vietii interne" din PSD, "in asa fel incat deciziile sa fie luate colectiv". Intrebat daca la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al PSD i-a reprosat…

- Pentru prima oara in mandatul sau de președinte al PSD, Liviu Dragnea a intampinat, luni, in cadrul ședinței largite a conducerii social-democrate, o opoziție concertata a mai multor baroni importanți ai formațiunii, in contextul razboiului purtat la baioneta cu premierul Mihai Tudose, care, susținut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este un om credincios și ca au fost situatii cand si-a iubit aproapele mai mult decat pe sine si ca el nu poate sa urasca.Liviu Dragnea raspunde acuzațiilor lui Ponta! Semnal pentru Claudiu Manda: 'Și eu vreau sa merg la Comisia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi.de Comisiun porc taiat…

- S-ar parea ca singurul politician care-si termina anul in forta este Calin Popescu Tariceanu. Presedintele Senatului a ales sa fie purtatorul de cuvant al celor care nu se lasa intimidati de avertismentele ambasadelor straine ingrijorate de modificiarile aduse legilor Justitiei. Deplangand faptul ca…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…