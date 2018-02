Stiri pe aceeasi tema

- Nervi intinși in PSD! O ședința a Consiliului Județean Vrancea a scos la iveala tensiunile majore dintre Marian Oprișan și Liviu Dragnea. In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a pierdut sefia Comisiei economice din Senat, dupa ce Florin Citu a primit 16 voturi „pentru”, cu 8 mai multe decat acesta. Zamfir este in conflict cu șeful PNL, Liviu Dragnea. Ludovice, Ludovice…Nu te lasi de metehnele care te-au „consacrat” in PNL… Dupa ce, in mod rusinos,…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost inlocuit la sefia Comisei economice din Senat cu Florin Cițu, in sedinta grupului senatorial al liberalilor de joi. Zamfir este intr-un conflict deschis cu presedintele partidului, Ludovic Orban, si a scris de miercuri ca acesta incearca sa il dea jos din functia de…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni luni, în sedinta, înaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de învestitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila. Martea trecuta,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri, inainte de ședința CEx, ca au existat consultari cu toți membrii partidului, iar Viorica Dancila a respins cateva propuneri.'Unele propuneri nu au fost acceptate de Viorica Dancila', a spus Dragnea, la sediul PSD, care a precizat ca in Guvernul…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a confirmat luni ca in sedinta conducerii partidului care are loc la sediul din Kiseleff nu se vor discuta propuneri de ministri in Guvernul care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- Faptul ca baronul de Vrancea, Marian Oprisan, a votat la Comitetul Executiv Național pentru Mihai Tudose, confirma inca o data faptul ca nu a fost, nu este și nu va fi niciodata in grațiile lui Liviu Dragnea....

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- Ședința decisiva in PSD. Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv Național, pentru a lua o decizie ”finala” privind soarta guvernarii premierului Tudose. Variantele luate in calcul sunt fie demisia premierului, fie retragerea sprijinului politic lui Tudose, sau o retragere din Executiv a ministrului…

- Lovitura de teatru in cadrul Comitetului Executiv National (CEXN) al PSD. Socialogul Marius Pieleanu a facut un anunt incredibil. Se pare ca se va ajunge la demisia de onoare a premierului Mihai Tudose in conditiile in care acesta ar pierde la scor meciul cu Liviu Dragnea la un eventual vot. "Nu imi…

- Liviu Dragnea a declarat, luni, la sosirea la sedinta CEX al PSD, care are loc la sediul central al partidului, ca “Eu vreau sa va spun doare atat, ca in toata perioada asta n-am iesit in nicio aparitie publica, doar ...

- Președintele-executiv al PSD, Niculae Badalau, tocmai ce a intrat in sediul Guvernului, potrivit Antena 3. Este o intalnire-cheie cu premierul chiar inainte de CExN, care va incepe in mai puțin de o ora. In același timp, in Palatul Victoria este și Marian Oprișan. Urmeaza o ședința-cheie…

- "In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Prmierul Mihai Tudose mai asteapta cateva zile demisia ministrului de Interne Carmen Dan, in caz contrar o va revoca inainte de Comitetul Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii. De partea cealalta, Liviu Dragnea este in turneu prin tara pentru a-si asigura sprijinul baronilor mici si mijlocii.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Pentru prima oara in mandatul sau de președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea a intampinat, luni, in cadrul ședinței largite a conducerii PSD, o opoziție concertata a mai multor oameni importanți ai formațiunii, in contextul razboiului purtat la baioneta cu premierul Mihai Tudose, care,…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3,

- "Daca as judeca dupa sedinta de ieri, cei mai multi care au vorbit in sedinta l-au sustinut pe Liviu Drganea, deci n-as putea sa fac o asemenea afirmatie ca si-a pierdut increderea sau autoritatea cu care a fost invrednicit, dar nimeni nu este vesnic pe nicio functie. Pentru mine e clar ca…

- Tot mai multi oameni din PSD au inceput sa se intrebe cum ar arata partidul fara Liviu Dragnea. Dar social-democratii nu au in prezent oameni capabili sa isi asume conducerea partidului, spune sociologul Alin Teodorescu. Singura varianta posibila ar putea fi actualul președintele executiv al PSD, Niculae…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Inceput tensionat de 2018 in PSD. Demisia Doinei Pana de la Ministerul Apelor si Padurilor a permis gruparii Mihai Tudose sa forteze o eventuala restructurare a Guvernului. Surse politice spun ca in cadrul sedintei de astazi a Comitetului Executiv National al PSD, lui Liviu Dragnea i s-ar fi reprosat…

- Soarta Cabinetului Tudose s ar putea afla astazi, scrie Digi 24. Dupa ce la sfarsitul anului trecut, la o intalnire de taina la care au participat doar greii PSD, Liviu Dragnea le a spus colegilor de partid ca este nemultumit de Mihai Tudose, se pare ca intalnirea va continua astazi. Membrii PSD au…

- PSD ar trebui sa organizeze un congres in luna martie, este de parere secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu…

- Moș Craciun a venit mai devreme pentru copiii instituționalizați din centrele de asistența sociala din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea. Consiliul Județean Vrancea, prin intermediul președintelui Marian Oprișan, le-a facut…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut azi la Parlament primele declarații dupa mai multe saptamani. In legatura cu incidentul de astazi dintre senatorul PSD Liviu Brailoiu și senatorul USR Florina Presada, Dragnea nu a dorit sa comenteze.„Da, am auzit. Nu vreau sa vorbesc despre el.”, a spus Liviu…

- Dezvaluiri fara precedent in ceea ce privește soarta liderului PSD! Un parlamentar din opozitie a lansat o ipoteza uluitoare. Mai exact, acesta a devoalat la un post tv numele viitorului presedinte al PSD. Nume care nu este cel al lui Liviu Dragnea. Mai mult, parlamentarul-surpriza care a emis ipoteza…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Senatorul liberal Florin Citu ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa precizeze daca este initiatorul modificarilor legilor Justitiei si care este pozitia sa fata de acestea. "Liviu Dragnea trebuie sa raspunzi public! In timp ce tot sectorul justitie este in fierbere, ingrijorat…

- Investițiile in Romania au fost reduse drastic in 2017 și, conform specialiștilor, 2018 nu va reprezenta un an in care sa asistam la o explozie a proiectelor legate de investiții. O creștere cu 4 procente a nivelului investițiilor fața de anul 2017 nu poate reprezenta un succes pentru o coaliție aflata…

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a chemat in instanta Inspectoratul Judetean de Politie Buzau, dupa ce la finele lunii trecute a fost oprit in trafic de politisti buzoieni care l-au amendat si i-au luat permisul de conducere, anunta NEWS.RO .Citeste si: Sondajul care…

- Scandal imens si acuzatii grave in interiorul Partidului National Liberal. Un cunoscut senator al liberalilor, Daniel Zamfir, este amenintat cu excluderea din formatiune. Zamfir a avut o iesire extrem de virulenta pe facebook. Totul a pornit de la faptul ca senatorul militeaza pentru plafonarea dobanzilor…

- Liviu Dragnea primeste lovitura dupa lovitura chiar din interiorul partidului. Dupa ce chiar vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu, una dintre cele mai cunoscute figuri din partid, a marturisit ca se opune organizarii mitingurilor impotriva statului paralel, un alt greu din PSD iese la inaintare…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind "aceasta este majoritatea", secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. "Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- Social-democratii s-au strans, in aceasta seara, intr-o sedinta fulger. Intalnirea, potrivit secretarului general adjunct al PSD, nu a fost convocata de presedintele Liviu Dragnea, ci de presedintii judeteni ai PSD. Mai mult, sustine Codrin Stefanescu, pe masa discutiilor nu s-ar fi aflat subiecte…

- E ședința mare in PSD! Liviu Dragnea i-a chemat pe cei mai importanți lideri ai partidului la o intalnire-fulger ce are loc chiar la aceasta ora. Cei mai importanți șefi din teritoriu se afla, acum, la sediul central al partidului, la doar cateva sute de metri de Piața Victoriei.Conform surselor,…

- Sedinta plenului Senatului a fost suspendata dupa ce parlamentarii PNL, USR si PMP au parasit sala, in semn de protest fata de declaratia transmisa, in numele Parlamentului, de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu catre Departamentul de Stat al SUA. 0 0 0 0 0 0

- PMP, PNL si USR au parasit plenul Senatului. Sedinta, suspendata din lipsa de cvorum PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului…

- Ședința plenului Senatului a fost suspendata miercuri dupa ce grupurile parlamentare ale PNL, USR și PMP au parasit sala, in semn de protest fața de hotararea majoritații de a nu discuta despre comunicatul semnat de catre președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și…

- Si grupurile parlamentare ale PNL si USR au parasit, miercuri, plenul Senatului, in semn de protest fata de pozitia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. …

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa. Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca „aproape 176 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in infrastructura de gestionare…

- "In acest moment, și spun cu toata convingerea, comisia speciala care legifereaza legile Justiției funcționeaza ilegal, nestatutar. Am spus acest lucru ședința de ședința și o sa vedeți decizia CCR in scurta vreme, pentru ca va fi o sesizare pe aceasta tema”, a spus senatorul PNL Alina Gorghiu, luni,…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, i-au reprosat liderului de grup al PNL, Raluca Turcan, faptul ca ar avea o atitudine asemanatoare cu cea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, mai ales dupa ce presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a participat…

- Ședința de urgenta in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Mai multi social-democrati, membri ai Comisiei speciale pentru legile justitiei, discuta cu Liviu Dragnea. La intalnire este prezent si seful acestei Comisii, Florin Iordache.