Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a reacționat, vineri, la Parlament dupa ce Victor Ponta a publicat o noua fotografie cu Liviu Dragnea impreuna cu Codruta Kovesi, Gabriel Oprea si George Maior.„Pe vremea aia, Ponta era prim-ministru, Dragnea era ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot.Guvernul a adoptat in ședința de marți, 18 septembrie…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot, anunța Guvernul.Potrivit actului normativ adoptat,…

- Consiliul Judetean (CJ) Olt va organiza pe 7 octombrie referendum pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului, in aceeasi zi in care va fi organizat si referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie, conform unei hotarari adoptata luni, intr-o sedinta extraordinara. La referendumul local…

- Tudorel Toader susține legea amnistiei și susține ca din moment ce in 2018 aniversam Centenarul, legiuitorul ar trebui sa fie generos in aceasta privința, mai ales cand vine vorba de anumite infracțiuni. „In istoria dreptului penal au fost relativ multe acte de clementa referitoare la amnistie, referitoare…

- 'Nu comentez despre problemele Partidului Social Democrat in presa, in public, decat in interiorul partidului', a declarat, pentru Agerpres, Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD si presedinte al organizatiei judetene de Vrancea a partidului. Acesta a subliniat ca miza acestui joc politic nu este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, ar fi vandut multora himera amnistiei si gratierii, adaugand totodata ca ea sustine orice proiect, cu conditia ca acesta sa fie discutat…