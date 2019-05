Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan a declarat, marti, la Parlament, dupa sedinta BPN, ca in partid, subiectul justitiei a incetat si ca partidul este altul, din acest moment. "Alegerile le-a pierdut PSDRagnea", a mai spus el. "Am receptionat mesajul cetatenilor Romaniei, am receptionat mesajul foarte…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a facut un apel joi catre locuitorii Capitalei sa mearga la vot duminica, subliniind ca Romania are nevoie de stat de drept, iar europarlamentarii liberali se vor stradui sa aduca cat mai multi bani europeni pentru bucuresteni, potrivit agerpres.ro."In…

- Fostul presedinte ​Traian Basescu sustine ca invalidarea referendumului pe Justitie ar crea un risc enorm pentru Romania, iar coalitia PSD-ALDE se va folosi de acest lucru pentru a-si justifica planurile privind justitia. „Tot PSD-ul va fi la nunta ordonantelor de urgenta pe justitie”, a declarat fostul…

- Bogdan Banu (38 ani), din Tecuci, traieste de 9 ani un adevarat cosmar. In 2010, el a fost acuzat si apoi arestat pentru ca ar fi provocat accident de circulatie soldat cu doi morti. A fost condamnat la inchisoare, si-a ispasit pedeapsa, insa continua sa lupte pentru a demonstra ca este victima unei…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament, prin care ii invita la consultari joia si vinerea viitoare, la Palatul Cotroceni, pe tema situatiei din Justitie, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei…