Marian Oprișan, despre PSD: E nevoie de schimbare. O să fiu parte activă a acestei schimbări Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, s-a declarat, duminica seara, întristat de faptul ca a fost huiduit la Congresul PSD, precizând însa ca așa a înțeles și de ce electoratul a sancționat PSD la europarlamentare, îndemnând la schimbare în partid, potrivit Mediafax. "În legatura cu reacția de ieri a unora, de la Congresul PSD, am câteva gânduri de împartașit! Nu pot sa spun ca m-a surprins, dar m-a întristat. O tristețe care mi-a facut mult mai evident însa de ce am fost penalizați de români la ultimele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a fost huiduit la congresul PSD. In momentul in care dorea sa tina un discurs, el a urcat pe scena, iar cand a vazut ca fluieraturile nu inceteaza, a renuntat sa mai vorbeasca si a revenit in sala. Marian Oprisan a dorit sa tina un discurs la congresul PSD.…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Marian Oprisan ca ar trebui sa-si faca o autoevaluare si sa-i lase si pe tineri in fata. "Felicitari noii echipe de conducere aleasa astazi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si Mihai Fifor! Astazi am dovedit ca am…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, l-a taxat, sambata, pe Marian Oprisan, dupa episodul din C0ngresul PSD, cand a fost huiduit de o parte a salii si nu a putut sa iti tina discursul. Ciolacu il sfatuieste pe baronul de Vrancea sa se retraga si sa ii lase pe cei tineri…

- ”Urat final de cariera! Oameni ca Oprișan de la Vrancea, chiar nu pot sa priceapa ca ipocrizia, oportunismul și tradarile politice succesive nu prind nici macar la oamenii de rand din PSD! "Ai vorbit urat despre toți", i-a strigat cineva din sala. Și asta spune tot! Te contesta colegii tai, te detesta…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, vicepresedinte al partidului, a fost huiduit, sambata, in Congresul PSD, el parasind scena, fara sa isi mai sustina discursul. Marian Oprisan a vrut sa tina un discurs, dupa ce toti candidatii partidului si-au incheiat discursurile, in timpul Congresului. Acesta…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan a trimis, prin intermediul Facebook, sambata, in timpul Congresului extraordinar al PSD, o scrisoare deschisa in care arata ca partidul trebuie sa raspunda provocarilor. "Nu vreau sa mai lasam vreo minciuna sa treaca fara sa raspundem", mai spune Oprisan. "Ca mulți…

- UPDATE. Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de vineri sa excluda doua persoane din cursa pentru presedintia partidului. Alegerile vor avea loc maine, in cadrul unui Congres extraordinar. CEx-ul i-a scos din cursa pe Ilie Rotaru si Catalin Stoichița. Astfel, raman in cursa…

- ''Prea multe lipitori si prea multe personaje lipsite de caracter in preajma noastra. Prea multi fatarnici si prea multi tradatori pe metru patrat. Si unii dintre acestia chiar vor sa ne fie Sefi ! Sa-i urmam neconditionat si sa ne supunem cu piosenie. Eu, unul, nu o voi face ! Asta am vrut sa va…