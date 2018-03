Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte PNL Crin Antonescu a declarat, miercuri dimineața, la Antena 3, ca fostul premier PSD Victor Ponta i-a spus in 2013 ca a „negociat" cu Traian Basescu instalarea Laurei Codruța Kovesi in fruntea DNA și a spus ca relatarea lui Liviu Dragnea este adevarata.

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior, fostul premier a rabufnit pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD, dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Liviu Dragnea lanseaza 'bomba' serii. Seful PSD l-a atacat pe fostul premier, Victor Ponta. Atacul a fost unul distrugator. Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. Dragnea a facut…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Fostul premier Victor Ponta jubileaza dupa dezvaluirile fostului șef al SRI, George Maior, potrivit carora Liviu Dragnea a participat la întâlnirile informale cu șefii de servicii secrete și cu Kovesi.

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o ieșire furibunda, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca George Maior, fostul șef al SRI, a confirmat o informație exploziva in timpul audierilor Comisiei parlamentare prezidate de Claudiu Manda. Ambasadorul Romaniei in SUA a afirmat ca atat Liviu Dragnea,…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvaluirile facute de alți oameni despre momentele in care Liviu Dragnea batea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale SRI. Citește și: George Maior…

- Ponta spune ca nu a vrut sa vorbeasca despre aceste lucruri pentru ca nu ar fi vrut sa spele lucrurile murdare in public. "Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de "oamenii" lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa "spal rufele murdare"…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca tot spectacolul cu revocarea Laurei Codruța Kovesi este o farsa. Ponta susține ca totul este facut de Liviu Dragnea pentru a da carne de tun televiziunilor de casa, dar și pentru ca electoratul PSD sa nu iși dea seama de eșecul guvernarii.”Mi se pare…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, afirma intr-un mesaj trimis redacției ca in discuția preluata de presa nu era vorba de Liviu Dragnea, ci de un consilier pe nume Liviu Bostan.

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- Victor Ponta a solicitat procuroarei DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum, sa ii comunice in scris calitatea pe care o are in dosar, pentru a demonstra ca nu este denunțator. Documentul prezentat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO ascunde insa o alta posibila „bomba”.„Avand…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a lansat duminica seara, la Antena 3, un atac acid la adresa lui Liviu Dragnea despre care a susținut ca ”nu are capacitatea politica și intelectuala sa conduca o țara”.

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Președintele-executiv al PSD, Niculae Badalau, tocmai ce a intrat in sediul Guvernului, potrivit Antena 3. Este o intalnire-cheie cu premierul chiar inainte de CExN, care va incepe in mai puțin de o ora. In același timp, in Palatul Victoria este și Marian Oprișan. Urmeaza o ședința-cheie…

- Fostul deputat Radu Popa, fost consilier al lui Victor Ponta intervine in razboiul din PSD. El remarca o anumita duplicitate la unii baroni ai PSD și se intreaba cum pot ei sa critice dictatura lui Liviu Dragnea din cadrul PSD in timp ce ei acționeaza fix la fel in propriile fief-uri. El face referire…

- Sociologul Marius Pieleanu, proprietarul Avangarde, susține ca premierul Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia. Intr-o declarație la Antena 3, duminica seara, Pieleanu a explicat și motivele solicitarii sale.„Domnul Tudose ar trebui sa plece, pentru ultimele declarații care au pus Romania…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat ca în cadrul CExN este vorba despre o miza mare. Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramâne premier, ori Carmen Dan ramâne la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. ”Ori…

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate. ”Mi-aș dori ca luni sa existe soluții pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3,

- Cu cine joaca tenis oamenii care se lupta pentru șefia FR de Tenis. Președintele Federației, George Cosac, bate mingea cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, iar ”revoluționarul” Marius Vecerdea il antreneaza pe șeful statului, Klaus Iohannis. De fapt, Vecerdea este finul lui Iohannis.…

- Fostul si actualul presedinte al PSD au fost audiati la DNA Ploiesti, in ancheta ce-l vizeaza pe Valeriu Zgonea. Declaratiile de martori date de Victor Ponta si Liviu Dragnea apar in dosarul trimis instantei de judecata, in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor e acuzat de trafic de influenta.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…