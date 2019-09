Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul judetean PNL din Vrancea Ovidiu Burdusa sustine ca, in sedinta de luni a Consiliului Judetean, a fost amenintat de presedintele CJ, Marian Oprisan. La un moment dat, in timpul sedintei, Ovidiu Burdusa i-a pus o intrebare lui Oprisan, moment in care acesta i-a raspuns: ”Domnule Burdusa,…

- Consilierul județean liberal Adrian Crețu (foto) vine și demonteaza intreg comunicatul de presa dat de Consiliul Județean Vrancea ca raspuns la intrebarile adresate acum cateva saptamani de Paula Herlo, jurnalistul care s-a ocupat de Vrancea pentru a realiza un episod din ROMANIA, TE IUBESC. Consilierul…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 2 septembrie a.c., ora 6.55, a fost depistat un barbat, din comuna Varteșcoiu, in varsta de 63 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Marașești din mun. Focșani, avand o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool in aerul expirat. In cauza a fost…

- Biroul de Presa al Consiliului Județean Vrancea a anunțat ca președintele Marian Oprișan a semnat ieri contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare energetica și lucrari conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, com. Vinatori”. Astfel, Consiliul Județean Vrancea va reabilita inca o cladire din…

- Un șofer in varsta de 30 de ani, din Odobești, a fost urmarit in trafic, in timpul nopții de vineri spre sambata, iar pentru a-l opri, polițiștii au tras focuri de arma. Barbatul nu avea permis și era baut.Potrivit Poliției Vrancea, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au urmarit un autoturism…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, a semnat, vineri, ordinul de incepere a lucrarilor pentru modernizarea circa 28 de kilometri de drum judetean, pe DJ 205C si DJ 205S, proiecte in valoare de peste 64 milioane lei, potrivit unui comunicat al institutiei. Proiectul ‘Modernizarea…

