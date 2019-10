Marian Oprișan: Ana Birchall să-și țină GURA! ”Ana Birchall sa-și țina gura puțin sau mai mult... din anumite puncte de vedere! De ce? Atata timp cat judecatorii din Romania intra sub jurisdicția de ancheta a DNA, niciun cetațean al Romaniei nu poate sa aiba garanții ca poate exista un proces echitabil intre cetațeanul X și DNA”, a zis Marian Oprișan. ”In al doilea rand, nu exista egalitate de arme. Intr-o zi, voi explica ce inseamna acest lucru”, a mai spus Marian Oprișan. ”Existența Secției speciale este perfect justificata și ea s-a nascut ca soluție la marile abuzuri facute de Parchetele din Romania. Ana Brichall nu cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

