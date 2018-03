Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat luni ca partidul a ieșit intarit in urma Congresului și ca noua conducere va fi mult mai eficient, deoarece in cazul precedentei echipe de conducere i se putea reproșa lipsa de implicare. „Cred ca echipa pe care o avem acum de vicepreședinți…

- Premierul Viorica Dancila a fost aleasa, sambata, presedinte executiv al PSD, in timp ce in regiunea Sud, singura unde a existat competitie intre candidatii pentru functia de vicepresedinte barbat, a castigat Adrian Tutuianu, in defavoarea lui Serban Valeca.

- Votul de sambata, de la Congresul desfasurat la Sala Palatului, l-a confirmat pe Marian Neacsu in postura de secretar general. Cu 3063 voturi “pentru”, Neacsu a castigat detasat cursa pentru aceasta functie, in fata social democratului Stefanescu, cel care, pana la aceasta reuniune a PSD-ului, ocupase…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Secretarul general adjunct Codrin Ștefanescu dorește sa-și depuna candidatura pentru funcția de secretar general la Congresul din 10 martie, dar susține ca actuala conducere nu dorește sa-l lase sa candideze. Ștefanescu susține ca Liviu Dragnea a schimbat regulile in timpul jocului.”Astazi…

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca Occidentul deja raspunde comportamentului agresiv al Rusiei, inclusiv modernizarii arsenalelor nucleare ale Moscovei, precum și dezvoltarii de noi tipuri de arme, potrivit Deutsche Welle.…

- PSD va avea 16 vicepresedinti, 8 barbati si 8 femei, care vor fi alesi pe regiuni, a decis luni comitetul executiv central al partidului. Anuntul a fost facut de seful PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei. conducerii executive a social-democratilor.

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1 ar putea fi amanata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, la solicitarea cluburilor, mai putin FCSB si CFR Cluj, a declarat, miercuri, pentru News.ro, secretarul general al LPF, Justin Stefan."Nu s-a luat inca o decizie, dar tendinta…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, luni, ca revocarea din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi "nu este problema partidului". Intrebat de jurnalisti daca in PSD s-a discutat despre revocarea Codrutei Kovesi, Neacsu a replicat: "Nu e problema partidului". De asemenea,…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu. "Nu e problema partidului", a spus Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. Intrebat daca exista o strategie…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Regimul nord-coreean l-a acuzat, joi, pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca incearca sa provoace un conflict prin laudele aduse sanctiunilor internationale impuse impotriva Phenianului pentru dezvoltarea programelor nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters.Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat…

- Un conflict militar intre Israel si miscarea siita libaneza Hezbollah ar fi "cel mai urat cosmar", a avertizat luni Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Peter Tauber, secretarul general al partidului german Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si-a anuntat, duminica, demisia din functie, invocand probleme de sanatate, potrivit unor surse citate de agentia DPA.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante contributii…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- PMP Suceava are un nou Comitet Executiv Județean. Structura este formata din 31 de membri, printre care se numara președintele interimar, deputatul Eugen Tomac, prim-vicepreședintele Marian Andronache, secretarul general Mihaela Gitlan, secretarul general adjunct Constantin Donisan și 10 vicepreședinți.…

- Numarul mare al elevilor din Timișoara, in raport cu spațiile aflate la dispoziție in cele mai „vanate” școli, ramane una dintre cele mai mari probleme ale invațamantului județean. Aura Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, nu este deloc optimista in ceea ce privește gasirea unei…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, luni, ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice ar trebui sa-si respecte promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, adaugand ca NATO se confrunta cu tot mai multe provocari, relateaza agentia DPA. In cadrul unei…

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Premierul V. Dancila si unii ministri nu vor sa fie protejati de SPP Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Foto: captura video. Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, prezent luni, la Braila, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), le-a transmis angajatilor acestei institutii ca fac "acte de eroism", avand in vedere dotarile de care dispun si lipsa de personal cu care se confrunta. "Pot sa…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat sambata ca il va trimite pe emisarul sau special pentru Siria, Staffan de Mistura, la congresul de pace ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie la Soci, in Rusia, in pofida boicotului declarat de opozitia siriana, transmite AFP. Secretarul…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a vorbit, la Adevarul Live, despre „Cartea neagra“ a guvernarii PSD-ALDE, un document de 225 de pagini, care arata ca doar 33 de masuri promise de Liviu Dragnea in campania electorala au fost implementate de Guvernele Grindeanu si Tudose. 33 de masuri din…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, va vorbi, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre „Cartea neagra“ a guvernarii PSD-ALDE, instabilitatea politica generata de actuala majoritate parlamentara, dar si despre votul privind Guvernul Dancila.

- Mai multe statistici stranse din 5 agenții internaționale de meteorologie confirma faptul ca 2015, 2016 și 2017 au fost cei mai calduroși ani din istorie, iar 2016 ramane pana acum cel mai cald, noteaza Press TV. Anul trecut, temperatura medie globala a fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea armelor chimice…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie, au inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni cu delegatia PSD-ALDE. Delegatia PSD-ALDE este formata…

- Viorica Dancila a fost propunerea președintelui executiv, Niculae Badalau, pentru funcția de premier, agreata și de vicepremierul Paul Stanescu. In aceeași ședința de comitet executiv, Robert Negoița a propus-o pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta funcție. Secretarul general al PSD, Marian…

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de sedinta Consiliului Executiv, ca va fi o sedinta mai furtunoasa ca niciodata, deoarece social democratii nu pot sta in sedinte non-stop, in conditiile in care toti sunt "cu nervii la pamant".

- Liderii PSD par sa nu mai aiba rabdare pana la ședința Comitetului Executiv Național ( CEx ) anunțata pentru 29 ianuarie, la Iași. Codrin Ștefanescu , secretarul general adjunct al PSD , considerat unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea , a anunțat oficial ca luni, 15 ianuarie, va avea loc o ședința …

- Razboiul din interiorul PSD ar putea fi tranșat chiar la inceputul saptamanii viitoare, in cadrul unui Comitet Executiv. Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, solicita organizarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv in care sa fie tranșata situația politica. Citește și: Gabriela Firea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a salutat, joi, redeschiderea canalului de comunicare dintre Phenian si Seul, a anuntat Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza Abc News.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a lansat miercuri un apel la evitarea altor violente in Iran si a cerut ca toate manifestatiile sa se desfasoare intr-o maniera calma in aceasta tara, transmit AFP si Reuters, scrie agerpres.ro.

- Dupa ce la Brașov a aparut un panou publicitar cu mesaje legate de vaccinare, in care oamenii sunt indemnați in privința acestui tratament și sa citeasca prospectele inainte de a le folosi, secretarul de stat Raed Arafat spune ca aceste panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, reprezinta…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Secretarul general al Academiei, Victor Voicu, a afirmat: ”Constatam din pacate un eveniment extrem de neplacut pentru Academia Romana. (...) Ne exprimam profundul regret eu si toti colegii. Este un eveniment care marcheaza Academia Romana, marcheaza evolutia noastra, evenimentele pe care le proiectam.…

- Secretarul general al Academiei, Victor Voicu, afirma ca moartea presedintelui prestigiosului for, Ionel Valentin Vlad, caruia ii va pastra o amintire nestearsa, va marca evolutia institutiei si a activitatii acesteia. "Constatam din pacate un eveniment extrem de neplacut pentru Academia…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…