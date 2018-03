Marian Neacsu l-a invins pe Codrin Stefanescu in cursa pentru functia de secretar general

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila este noul presedinte executiv al PSD, iar Marian Neacsu isi pastreaza functia de secretar general. Desi anuntase zilele trecute ca nu va cere un vot de incredere la Congresul partidului, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut o reconfirmare verbala a sefiei sale, care a fost urmata…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Primul eșalon ramane pe poziție Social-democratii participa la Congresul extraordinar al PSD convocat de Liviu Dragnea pentru a primeni o parte din esalonul doi al partidului. Functia de presedinte nu este in niciun fel pusa in discutie, desi demersul a pornit initial de la ideea ca Liviu Dragnea sa…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a anuntat, sambata, ca nu va concura pe aceeasi functie cu fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu, adaugand ca au o strategie in acest sens, informeaza Agerpres.ro 39; 39;Eu cu doamna Andronescu nu o sa concuram pe aceleasi functii. ... Ii rog…

- Cațiva membri ai Tineretului Național Liberal au mers azi, la Sala Palatului, la Congresul PSD, cu valize gata pregatite pentru Viorica Dancila, Florin Iordache, Codrin Ștefanescu, Carmen Dan, Liviu Pop, Lia Olguța Vasilescu sau Calin Popescu Tariceanu și le-au transmis un mesaj: "In loc sa ne plece…

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns sambata la Sala Palatului, imediat dupa ora 10.00, pentru Congresul PSD. Aceasta a declarat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv abia dupa ce a fost sunata de multi lideri ai partidului."Am primit foarte multe telefoane din teritoriu.…

- Congresul extraordinar al PSD, unde au loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, are loc sambata, 10 martie. Comitetul Executiv National al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere ale partidului. Primarul Sectorului…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, la finalul Comitetului Executiv National (CExN), ca validarea candidaturilor de astazi nu este o victorie, ci reprezinta o chestie normala, afirmand ca, in ultimii ani, el si alti membri PSD care se lupta cu „un sistem hidos” au…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Comitetul Executiv National al PSD intrunit vineri a validat toate candidaturile depuse pentru alegerile care vor avea loc la Congresul extraordinar de sambata, desi teoretic nu indeplineau toate criteriile stabilite. Astfel, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu vor candida la functia de presedinte…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta Comitetului Executiv National si sa vada, practic, daca ii va fi validata candidatura pentru functia de secretar general, pentru care aspira, dupa ce actualul post, cel de secretar general-adjunct, nu mai e pus la bataie la Congresul de maine, Codrin Stefanescu…

- Comitetul Executiv al PSD trebuie sa valideze candidaturile depuse pentru funcțiile de președinte executiv, secretar general și vicepreședinte. Tensiunile dintre tabere sunt din ce in ce mai evidente. Codrin Stefanescu, inca secretar adjunct al partidului, a declarat ca in partid trebuie…

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat joi ca isi va depune candidatura pentru functia de secretar general al partidului. "Azi am venit la sediul in care mi-am desfasurat activitatea foarte multi ani, si in organizare si in ceea ce s-au numit programele partidului…

- Vizibil nemultumit ca nu a fost delegat la Congresul de sambata, actualul secretar general adjunct al PSD-ului si-a anuntat intentia de a candida la o alta functie, avand in vedere ca la apropiatul eveniment postura pe care o detine momentan cum nu se pune la bataie. “Am venit sa-mi depun candidatura…

- Florin Iordache a declarat, prin telefon, chiar la Realitatea TV, ca jurnaliștii postului de televiziune nu au acces la Congresul PSD din cauza spațiului limitat destinat presei, la Sala Palatului.Citește și: Florin Iordache le raspunde DUR lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu: 'Daca…

- Secetrarul general adjunct PSD Codrin Stefanescu s-a dus joi pentru a-si depune candidatura pentru functia de secretar adjunct al partidului, desi organizatia din care face parte nu l-a delegat pentru a fi prezent la Congresul din 10 martie. Acesta acuza ca traieste momente foarte complicate in partid,…

- Alegeri in PSD | Stefanescu: Candidez pentru secretar general in conditiile in care nu stiu daca pot intra in sala Codrin Stefanescu a anuntat joi ca va candida pentru functia de secretar general al PSD, in conditiile in care nu stie daca va putea intra in Sala Palatului, acolo unde va avea loc…

- Codrin Ștefanescu a anunțat ca iși depune candidatura pentru funcția de secretar general. Politicianul a precizat ca nu știe daca va fi lasat sa intre in sala in care va avea loc Congresul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi, inainte de a intra in sediul central…

- Congresul PSD debuteaza spectaculos cu trei zile inainte de ședința propriu-zisa. Se pare ca sunt probleme cu depunerea candidaturilor pentru Codrin Ștefanescu, Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu.Cei trei vor susține declarații de presa in fața sediului PSD din Kiseleff 10, dupa ora…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov a decis, miercuri, sa sustina, la Congresul din 10 martie, candidatura premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, precum si pe cea a lui Marian Neacsu la functia de secretar general al Partidului Social Democrat, informeaza un…

- Organizația PSD București a decis sa o susțina pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv, la Congresul din 10 martie. Pentru cele doua funcții de vicepreședinți, PSD București ii va susține pe Gabriela Firea și Robert Negoița, iar pentru funcția de secretar general pe Marian Neacșu.…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- Codrin Stefanescu, secretar general-adjunct al PSD, a declarat, luni, ca spera ca social-democratii care se inscriu in lupta pentru functiile de vicepresedinte, secretar general si presedinte executiv la Congresul PSD sa nu se „certe“ intre ei.

- Lovitura grea pentru actualul secretar general adjunct al PSD! Codrin Ștefanescu va ramane fara functie in partid, ca urmare a deciziei ultimului CEX al PSD."Vor fi la vot in congres urmatoarele functii: presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti: 8 barbati, 8 femei pe zonele geografice",…

- Comitetul Executiv al PSD a decis ca la Congresul din 10 martie sa fie supus votului postul de presedintele executiv al partidului, postul de secretar general si posturile de vicepresedinti. "S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru presedinte executiv, secretar general, pentru ca acest…

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte executiv propun si sustin candidatura lui Marian Neacsu, actual secretar general al Partidului…

- Refuzul liderei social-democraților botoșaneni de a ocupa funcția de secretar general al Guvernului s-a terminat cu pierderea postului de catre județul Botoșani in favoarea vecinilor de peste Siret.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al lui Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autoritatii Electorale Permanente. Masura a fost luata dupa ce s a constatat ca acesta indeplinea cumulative a conditiilor de varsta standard…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fidela lui Liviu Dragnea, va fi numita in functia de secretar general al guvernului, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat a lui Marius Iulian Carabulea.Decizia a fost semnata de premierul interimar, Mihai Viorel Fifor. Reamintim ca, prin decizia primului ministru Mihai Tudose…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- La Palatul Cotroceni au inceput la ora 12.00 consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare. Din partea PSD participa Liviu Dragnea, Marian Neacsu (secretar general al partidului) si Paul Stanescu (vicepremier), iar din partea ALDE - Daniel Chitoiu (secretar general) si Gratiela…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului. Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentei decizii Roxana Cezarina Banica se elibereaza, la cerere din functia de secretar general al Guvemului, cu rang de ministru.De…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita în functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti în Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea o va înlocui în functie…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea o va inlocui in functie pe Roxana Cezarina Banica.…

- Cei 29 de membri ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au decis, marti, sa prelungeasca mandatul lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general, pana la data de 30 septembrie 2020, informeaza publicatia EUObserver.