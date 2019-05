Marian Nazat: Vremuri de altădată Ulițele Islazului s-au zbarcit, s-au micșorat de la atata curgere a timpului. Geaba pomii infloriți, geaba pasarile reintoarse din țarile calde, geaba rascroiala primavaratica a cerului, tinerețea fara batranețe nu-i decat o vorba de șaga. Oamenii sunt și ei alții, tot mai necunoscuți mie. Pe cei duși i-aș framanta din tina, in marimea lor de altadata, i-aș imbraca in straiele de demult și i-aș pune pe la porți, sa-i descos de una, de alta. Și daca aș fi Dumnezeu, le-aș sufla viața avuta și i-aș invia, numai ca nu sunt Cel-de-Sus, nu… Ehe, și cat mi-aș dori sa fiu, macar de Paști ori de Craciun!… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

