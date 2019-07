Marian Nazat: Goarna lui… Ștefan Mitroi Cine a mai pomenit ca un sat intreg s-o ia din loc pe vifornița și s-o porneasca haihui spre București? Dar nu oamenii, ci casele, una dupa alta, și chiar cimitirul, cu biserica și școala in capul cohortei fantasmagorice, sa te crucești, nu altceva ! „«Of, Doamne, ce minte si pe noi! Sa plecam la drum in toiul iernii !» se trezi vorbind singura casa lui Pelencea. Primavara ar fi fost mult mai frumos. Sa vezi graul verde ținandu-se peste tot dupa tine. Și sa asculți cucul cantand intr-o margine de crang! Și sa inceapa dintr-odata ploaia. S-o auzi calcand cu pașii ei mici pe tabla acoperișurilor,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ediție – a XII -a -, participa fotografi din Germania, Franța, precum și din București, Brașov, Cluj și Ramnicu Valcea, membri ai Fotoclubului “Floarea de Colț”. Pentru prima data, participa la acest eveniment actori ai Teatrului Municipal ARIEL din Rm. Valcea. Deschiderea oficiala va avea…

- Un internaut a postat pe Facebook imagini dintr-un autobuz STB care a fost inundat de apa dupa ploaia torențiala care a inundat Capitala vineri dupa-amiaza. In imaginile publicate pe rețeaua de socializare se poate vedea cum apa care a inundat strazile din București a patruns in autobuz. Calatorii…

- Yachtingul reinvie pe Lacul Herastrau. Luciul de apa a fost plin de ambarcatiuni in weekend-ul trecut. Concurenti de toate varstele au participat la Cupa de Primavara, cel mai important concurs din deschiderea sezonului la yachting. Un sport cu traditie in perioada interbelica in capitala, yachtingul…

- Vremea in București joi, 23 mai va fi una deosebit de frumoasa! Dupa cateva zile de ploi, furtuni și temperaturi scazute, primavara revine in forța cu maxime de pana la 24 de grade Celsius.

- Oana Zavoranu a vorbit despre regretatul creator de moda Razvan Ciobanu. Aceasta a afirmat ca designerul a cautat-o de mai multe ori pentru a-i cere ajutorul. "Razvan era un om controversat, eu il cunoșteam...Mie imi pare rau ca sunt astazi in postura parerologului, Razvan era un om cu probleme emoționale.…

- Vremea in București miercuri, 25 aprilie va fi una destul de frumoasa. Se vor inregistra maxime de pana la 22 grade, iar dupa cateva zile cu ploi și frig, bucureștenii se pot bucura, in sfarșit, de o zi de primavara!

- Personalitați de seama din mediul academic, istorici de la Academia Oamenilor de Știința, Universitatea Hyperion din București și Universitatea Valahia din Targoviște au participat vineri, la Sfantu Gheorghe, la un simpozion pe teme de istorie care s-a desfașurat in cadrul evenimentului intitulat „Primavara…

- Vremea in București vineri, 12 aprilie va fi una destul de capricioasa. Se vor inregistra maxime de 16 grade, dar norii iși vor face simțita prezența inca de dimineața. Meteorologii anunța ploi și furtuni pentru bucureșteni!