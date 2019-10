'Mediul de securitate sufera noi mutatii care incep sa fie recunoscute de principalii actori in domeniu. Un exemplu in acest sens este declararea de catre NATO a spatiului cosmic ca domeniu operational si adoptarea unei noi politici in acest sens. Daca in urma cu cativa zeci de ani mediul de securitate opera cu diverse concepte, precum razboi media, razboi de propaganda, razboi imagologic sau razboi informational, trebuie sa admitem ca transformarea acestor teme si a conceptelor conexe in registrul de conflict, precum manipularea, dezinformarea sau intoxicarea, se produce astazi in timp real,…