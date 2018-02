Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul afișat de un șofer pe luneta unui Logan. Un sofer din Chisinau, Republica Moldova, și-a aratat oful, intr-un mod inedit, pe autoritațile care ar fi trebuit sa intreține arterele rutiere, pline de gropi. Astfel, pe luneta autotursimului sau de serviciu, conducatorul auto a scris cateva versuri,…

- In perioada 1-25 februarie 2018, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradtionale Iasi, in parteneriat cu Institutul National al Patrimoniului Bucuresti, organizeaza cea de-a XIV-a editie a Salonului International de Arta Naiva (SIAN). In cadrul salonului vor fi expuse lucrari…

- CHIȘINAU, 30 ian — Sputnik. Dupa tragerile la sorți care au avut loc luni, s-a stabilit ca reprezentantul Republicii Moldovei va evolua în prima parte a semifinalei a doua a concursului „Eurovizion"-2018 care se va desfașura în Portugalia. Totodata, în…

- In anul 2016, flota de pescuit a Uniunii Europene numara 83.734 de vase cu o capacitate totala de 1,6 milioane tone insa ponderea ocupata de flota de pescuit a Romaniei era de doar 0,2%, in conditiile in care numara 147 de vase cu o capacitate combinata de 1.000 de tone, arata datele publicate ieri…

- Tulia Savulov a decis inca din liceu ca vrea sa isi continue studiile intr-un sistem diferit, nu pentru ca in Romania educatia nu ar fi buna, ci pentru ca o schimbare de perspectiva aduce intotdeauna valoare adaugata. A ales Mexic, tara in care studiase si un an de liceu, intr-un program de schimb…

- Uniunea Asociatiilor Europene de Fotbal (UEFA) a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti de la Lausanne, componenta grupelor Ligii Natiunilor. Grupele Ligii Natiunilor: Seria A: Grupa 1: Germania, Franta, Olanda; Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda; Grupa…

- Un grup de experti din cadrul Departamentului NATO pentru politici de aparare si planificare a apararii, responsabili de implementarea Initiativei de Consolidare a Capacitatilor de Aparare pentru Republica Moldova (DCBI), se afla într-o vizita de lucru la Chisinau, în perioada 22-24…

- Igor Dodon afirma ca problema transnistreana a aparut din cauza declaratiilor antiruse si nationaliste de la Chisinau, la inceputul anilor 90. Seful statului sustine ca a existat o oportunitate de a solutiona conflictul din stanga Nistrului in anul 2003, atunci cand Moscova a propus sa fie semnat „planul…

- Avioanele turistice de Cluj au zburat la capacitate maxima in 2017 Vacantele cu zboruri charter din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara au avut un plus de 18% in 2017, cursele saptamanale inregistrand un grad mediu de ocupare de peste 98%, conform statisticilor agenției Paralela 45. Insulele…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Salina Turda, din judetul Cluj, a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori, de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, transmite corespondentul MEDIAFAX....

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…

- De sarbatori, cei mai multi romani, plecati peste hotare, revin acasa, alaturi de familie si prieteni. Chiar daca timpul petrecut langa cei dragi e scurt, se bucura din plin de aceaste zile. Si, asa cum vin, trebuie sa se si intoarca inapoi, printre straini.

- Aproape 14% dintre romani sustin ca nu reusesc sa isi incalzeasca suficient locuintele, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016. Acesta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in a-si…

- Din Congo in Republica Moldova! Povestea baschetbalistului Viny-Laury Obosso in tara noastra a inceput in 2017 cand africanul a venit la Chisinau pentru a-si face studiile la Facultatea "Relatii Internationale".

- Circul din Chisinau revine cu un program inedit. De la numere de acrobatii si umor, pana la reprezentatii cu animale exotice – toate se regasesc in spectacolul"Minune de Craciun", in care sunt incadrati si circari din Spania, Ucraina, Belarus si Lituania.

- Intre interpretii ale caror piese vor participa in semifinale se numara Feli, Jukebox feat Bella Santiago, Tom Leo Wiart si Rafael. Juratii vor alege 15 piese care vor intra in finala Eurovision Romania. In finala selectiei nationale, publicul este singurul care va alege reprezentantul…

- Lotul FCSB-ului a fost aspru lovit in ultima perioada de accidentari musculare. Fotbalisti precum Budescu, Benzar, Teixeira, Balasa, Pintilii, Momcilovic, Planic, Coman sau Tanase au suferit sau inca sufera de pe urma unor rupturi sau intinderi musculare. Desi ProSport a publicat in mai multe randuri…

- Incepand cu data de 15 iunie 2017, datele (internetul mobil - MB/ GB) consumate in roaming in UE/SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi, in cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara…

- Venit in vara la PSG, pentru 222 de milioane de euro, Neymar ar putea pleca rapid din Ligue 1. Presa din Italia anunța doua mutari spectaculoase pentru vara anului 2018. Neymar ar urma sa ajunga la Real Madrid, unde este dorit cu insistența de Florentino Perez, iar PSG ar urma sa-l aduca pe Paulo Dybala,…

- In preselectie s-au inscris si artisti cu experienta la Eurovision: Mihai Traistariu, care a obtinut locul 4 la Eurovision 2006, si Alex Florea, care a obtinut pozitia a saptea la finalul editiei de anul trecut, din Kiev, alaturi de Ilinca Bacila, informeaza TVR. Campania de inscrieri pentru…

- Mosul a ajuns vinerea trecuta la 55 de copii din Centrul de Plasament nr. 2 din Oradea, administrat de Asociatia „Curcubeul Copiilor”. Initiativa a apartinut palestinienei Amal Simaan, o studenta la Facultatea de Medicina si Farmacie din Oradea. Aceasta a reusit sa isi mobilizeze colegii, profesorii…

- Bucatele Veronicai Bocan, ajung la toate evenimentele din Italia. Stabilita la Padova de 4 ani, tinara bucatareasa se dedica cu pasiune și daruire totalmente muncii sale. Veronica e originara din satul Buda, raionul Calarași. Din totdeauna a visat sa devina bucatar, fiind indrumata de mama sa, s-a inscris…

- Luni, 11 decembrie 2017, sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte Regele Mihai I a fost depus la Catedrala Ortodoxa Greaca din Lausanne, unde zeci de romani de toate varstele din Elvetia au venit sa se reculeaga si sa aduca omagiul lor. Unii au venit si din alte tari, precum Franta…

- Proiectul de lege de modificare a Constitutiei prin introducerea sintagmei „Orientarea strategica a Republicii Moldova este integrarea europeana” va fi inregistrat in Parlament saptamana aceasta. Anuntul a fost facut luni, 11 decembrie, de catre seful Legislativului, Andrian Candu.

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a avizat pozitiv luni, 11 decembrie, proiectul de lege de modificare a Constitutiei, prin care se doreste includerea in Legea Suprema a sintagmei „Orientarea strategica a Republicii Moldova este integrarea europeana”.

- Rețeaua de partajare foto Instagram testeaza o aplicație de mesagerie proprie, scrie Reuters . Numita Instagram Direct, aceasta ar fi a treia aplicație de mesagerie deținuta de catre Facebook, dupa WhatsApp și Messenger. Facebook a facut la fel in anul 2014, cand a desprins aplicația Messenger din rețeaua…

- Directorul Pro Imobil Grup, Vlad Musteața, a fost reținut în Italia și urmeaza sa fie extradata autoritaților din Republica Molodova, dupa ce în luna septembrie a fost deschis pe numele sau un mandat de arest pentru 30 de zile și a fost anunțat în cautare internaționala. Informația…

- Cadrele didactice de la Colegiul Agricol au participat la prima intalnire din cadrul proiectului Erasmus^ “Math Games”, derulat in parteneriat cu unitați de invațamant din Turcia, Bulgaria, Italia și Lituania. In perioada 19-23 noiembrie, profesorii Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși, implicați…

- Penicilina revine in fieful propriu dupa doua esecuri in deplasare, 2-3 cu CSU Cluj si 0-3 cu Dinamo Bucuresti si ocupa locul IX, penultimului, cu patru puncte, CSM este liderul clasamentului cu 22 de puncte din 24 posibile. Echipa multinationala pastorita de Primaria Generala Bucuresti are in lot…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- CHIȘINAU, 29 nov — Sputnik. Banca Naționala a Moldovei a informat ca în luna octombrie moldovenii au transferat în țara 116.13 milioane de dolari, mai mult cu 19 la suta comparativ cu perioada similara din anul precedent. Totodata, BNM menționeaza ca ”Rusia continua…

- Declaratia comuna a Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles este un succes pentru Moldova, intrucit prevede accelerarea asocierii politice si integrarii economice dintre Uniunea Europeana si statele semnatare. De aceasta parere este liderul fractiunii PDM in Parlament, Marian Lupu, invitat…

- Remitențele catre Republica Moldova din strainatate continua sa creasca, iar cele mai mari volume, ca și anterior, vin din Rusia, Israel și Italia, noteaza NOI.md. Potrivit Bancii Naționale a Moldovei, in luna octombrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate, au fost transferate din strainatate…

- Unul din liderii diasporei moldovenești din Italia, Ludmila Posilețcaia, fondatoare a Agenției de turism și evenimente „Aster Club” din Roma, Italia, insoțita de Carolina Tihohod, fondatoare a Agenției „Mille Fiori” din Chișinau au efectuat o vizitala Biroul Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei…

- Venit in Romania in octombrie 1996, chef Joseph Hadad a trecut de la “agonie la extaz” in lumea culinara a Capitalei. Adica de la o piața aproape goala, in care nu gaseai nici pește, nici condimente – la rafinamentul de azi dar și la tehnologia prezentului. Celebrul bucatar va lansa peste o luna o…

- Savanti in domeniul cercetarii istoriei din Romania, Rusia, Ucraina, Lituania și Republica Moldova au participat astazi la Conferința științifica internaționala „Centenar Sfatul Țarii”, organizata in fostul Palat al Sfatului Tarii, actualmente blocul de studii al Academiei de Muzica, Teatru si Arte…

- Compozitorii care doresc sa inscrie piese le pot trimite prin posta sau depune direct la Registratura TVR, pe suport CD, cu mentiunea „Pentru selectia nationala Eurovision 2018" inscrisa pe plic, ori pot fi trimise electronic, la adresa eurovision.romania@tvr.ro, informeaza Televiziunea Romana.…

- Aflat in cautare internationala de mai bine de un an, din cauza unui dosar penal deschis la Chisinau, primarul de Balti, Renato Usatii, nu a mai venit la serviciu in toata aceasta perioada. Directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, a incercat sa explice marti, 14 noiembrie, de…

- Peste 200 de agenții și tour-operatori vor fi prezenți la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care va avea loc intre 16 și 19 noiembrie 2017 la Romexpo. Gradul de internaționalizare al târgului este de 15%, 13 țari promovându-și zonele și…

- Fostul premier Ion Sturza ii indeamna pe moldovenii plecați la munci peste hotare sa renunțe la statutul de imigranți temporari și sa se integreze in țarile lor adoptive. Potrivit lui Sturza, care la inceputul anului 2016 putea reveni in funcția de premier, ultimele evenimente din R. Moldova i-a provocat…

- Conform coeficientilor, nationala Romaniei, pregatita de Cosmin Contra, va face parte din urna a treia. Liga A va contine 12 echipe, care vor fi impartite in 4 grupe de 3 echipe. Urmatoarele 12, conform clasamentului, vor fi repartizate in Liga B (impartite la fel ca si Liga A), 15 vor merge in…

- ImPuls, cel mai important festival de teatru de animatie din Romania, ofera publicului oportunitatea de a vedea 32 de spectacole din China, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Israel, Italia si Romania, extrem de diferite stilistic in care se combina ultimele tehnici in materie de teatru vizual si…

- Organizata de catre Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, expoziția va fi gazduita de Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, de pe strada Horia, numarul 10. Vernisajul va avea loc pe 16 noiembrie, de la ora 18, urmand sa participe cu lucrari 30 de artiști. Aceștia provin din…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a publicat miercuri, 8 noiembrie, o fotografie pe pagina sa de Facebook, in care apare presedintele Igor Dodon alaturi de noul primar interimar de Chisinau, Silvia Radu. Democratul a scris ca „Primaria si Presedintia se vor impaca”, asta…

- O noua victorie inregistrata de un sportiv al nou infiintatului club de sporturi de contact Sharks Gym Constanta Este vorba de Catalin Casaru, cel care a participat in gala MMA "Eagles Fighting Championship 7ldquo;, de la Chisinau, unde a intalnit un luptator din Belarus, Mikhail Bondar, pe care l a…

- Președintele Igor Dodon, care se afla intr-o vizita de lucru in Italia, ar fi trebuit sa se intalneasca ieri cu reprezentanți ai diasporei din Italia, potrivit Cristinei Pruteanu, activista și moldoveanca stabilita in Italia. Președintele insa nu a venit, iar diaspora nu ar fi fost anunțata despre anularea…

- Conform tragerii la sorti de sambata, in play-off-ul CE din 2018 se vor intalni echipele: Franta – Elvetia, Romania – Cehia, Polonia – Germania, Olanda – Lituania, Georgia – Israel, Portugalia – Slovacia, Belarus – Malta si Ucraina – Turcia. Mansa tur este programata in 24 februarie 2018, iar cea retur…