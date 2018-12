Stiri pe aceeasi tema

- Scene de coșmar in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Bunești din județul Valcea. Un baiețel de trei ani și sora lui mai mare au ajuns cu arsuri grave la spital, dupa ce casa in care locuiau a luat foc, in noaptea de vineri spre sambata. Frații și parinții celor mici au reușit sa iasa la timp…

- Realizatorul TV Mircea Badea a reacționat dupa ce o angajata Antena3 a susținut pe post ca daca ești invinuit inseamna ca procurorii au dovezi clare.„Tocmai am auzit o reportereasa la Antena3 spunand ca daca ești invinuit inseamna ca procurorii au dovezi clare care demonstreaza vinovația.…

- Simona Halep a inceput sa se antreneze la intensitate maxima, dupa lunga perioada de recuperare cauzata de problemele lombare. Numarul 1 WTA a postat pe social media un clip video cu un raliu din timpul unei ședințe de pregatire, insoțit de comentariul: ”Iubesc noile mele rachete”. Loving my new rackets…

- Un tren a intrat intr-un autobuz care transporta elevii din sudul Serbiei, taindu-l in doua și provocand moartea a cinci persoane, transmite poliția locala citata de BBC News. Zeci de persoane au fost raniți și doi adolescenți sunt in stare foarte grava dupa accidentul produs vineri dupa-amiaza, langa…

- Separatiștii catalani au blocat drumurile și s-au confruntat cu poliția, in timp ce miniștrii spanioli au avut o ședința de cabinet in capitala regionala Barcelona, scrie BBC News. Guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez, protejat de un important dispozitiv de politie, s-a reunit vineri la Barcelona…

- Polițistul brașovean Marian Godina a ramas fara permisul de conducere, dupa ce a fost prins conducand cu o viteza de 113 km/h in localitate. El a fost surprins de radar, intr-o localitate din județul Covasna, in timp ce se intorcea din Republica Moldova. Marian Godina nu si-a anuntat boacana pe Facebook.…

- Realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de roni scriitorului Florin Toma, potrivit unei sentinte judecatoresti definitive. Motivul: Badea l-a jignit dur pe scriitor, intr-o maniera care a depasit sfera pamfletului.