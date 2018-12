Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a declarat, la Brașov, in contextul in care PSD va discuta in CExN de luni despre remanierea guvernamentala, ca iși pastreaza aprecierile pentru ministrul Justiției, dar ca la ministerul Transporturilor ar dori o angajare mai activa pe proiecte mari. Chestionat…

- Jandarmii montani impreuna cu salvamontisti din cadrul Salvamont Victoria au intervenit sambata seara, in Masivul Fagaras, pentru coborarea unei turiste care s-a accidentat la un picior, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Brasov, Cristi Rosu. ''Apelul…

- Ionut de la Exatlon si adversarul lui de la Gala s-au luat la bataie inainte de meci! Ionut Sugacevschi, finalistul de la Exatlon sezonul 1, va lupta in aceasta seara intr-o Gala la Brasov, meciul sau fiind așteptat cu mare nerabdare de toți pasionații. Numai ca Ionuț Sugacevschi și adversarul sau erau…

- Pruna Marian Vladut, un maramureșean din Șomcuta Mare cauta mai mulți indivizi care „l-au furat la cantar”. Furios dupa ce ar fi luat țeapa, Marian a postat pe rețelele de socializare un anunț prin care le cere ajutor internauților sa-i prinda pe țepari, dar și pentru a-i avertiza pe eventualii creduli. …

- Ispita Nicoleta de la ”Insula Iubirii” a ajuns pe masa de operație. Nu este nimic grav, numai ca Nicoleta Dragne nu este foarte mulțumita de felul in care arata o anumita parte a corpului ei. In consecința, nu a mai stat pe ganduri și s-a decis sa apeleze la ajutor de specialitate. Deși are un […] The…

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Un video, in care un adolescent este impins de o femeie intr-un autobuz plin pana la refuz, a devenit viral pe rețelele de socializare. O eleva care nu a mai avut loc in mijlocul de transport in comun a filmat-o pe doamna, care ținea cu tot dinadinsul ca elevul sa ajunga la școala. Se pare […] The post…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner sunt impreuna de patru ani și au o relație cat se poate de seriosa. Locuiesc impreuna, sunt nedesparțiți și iși susțin reciproc carierele. Pare ca totul merge ca pe roate in relația lor, așa ca urmatorul pas firesc ar fi casatoria, cred unii fani. Recent, Felix Baumgartner…