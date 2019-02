Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anului, fosta prezentatore de televiziune Dana Razboiu a publicat, pe contul sau de Instagram, un mesaj prin care lasa sa se ințeleaga ca are probleme in cuplu. Acum a venit si confirmarea. "Sunt o mama singura si sunt foarte fericita cu noua viata", a scris Dana Razboiu, lasand…

- Ioana Tamaș, soția lui Gabi Tamaș, a fugit de frigul din Romania direct la gradele cu plus din Madagascar. Frumoasa soție a fundașului de la Hapoel Haifa a atras toate privirile grație corpului perfect. Fotografiile postate de Ioana au primit sute de like-uri pe rețelele de socializare. Nu l-am zarit…

- Videoclipul cu incidentul care a avut loc marți, pe DN1, intre localitațile Sercaia și Mandra din județul Brasov, a ajuns viral pe internet. In imagini se poate vedea cum un șofer a depașit pe partea dreapta o mașina care se afla deja in faza de depașire a unui alt autoturism. Marian Godina a publicat…

- Viața de antrenor l-a ținut departe de Iași in ultima perioada. Daniel Pancu a revenit de sarbatori acasa pentru cateva zile pentru a-și vedea parinții și prietenii. „Cu mare placere revin la Iași, am familia și nu am mai fost de un an de zile. A fost cea mai lunga perioada de pana acum. In vara am…

- Valentina Pelinel a petrecut sarbatorile de iarna in Romania, la Poiana Brașov. Fostul model s-a simțit perfect in compania familiei și a prietenilor apropiați. Soția omului de afaceri Cristi Borcea a avut parte de o vacanța perfecta de sarbatori. Blonda s-a distrat in Piaoana Brașov, alaturi de familie,…

- Vouchere de vacanța/ In acest an, in ceea ce privește vacanțele de Craciun și de Revelion, datele arata ca ”tot mai mulți romani sunt interesați de destinațiile interne pentru petrecerea vacanței de iarna și a sarbatorilor. Sunt preferate hotelurile de peste trei stele, cu diferite facilitați incluse…

- Magistrații Tribunalului București l-au condamnat pe soțul directoarei de gradinița, acuzat ca a injunghiat-o pe aceasta mortal chiar in fața instituției la inceputul anului, in condițiile in care aceasta avea un ordin de restricție impotriva lui, la inchisoare pe viața. Decizia nu este definitiva,…