- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta noi proteste ale angajatilor in fata penitenciarelor, in perioada 19 septembrie - 3 octombrie, cerand "rezolvarea urgenta" a revendicarilor care tin de imbunatatirea conditiilor de lucru si de respectarea drepturilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat, duminica seara, ca a spus ca procurorul general se afla intr-o grava eroare cand afirma ca justitia isi poate indeplini rolul de mentinere a echilibrului puterilor de stat si ca nu a zis de...

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, neaga faptul ca declanșarea procedurii de evaluare a procurorului general Augustin Lazar are ca scop punerea unor presiuni asupra soluționarii dosarelor in care sunt anchetate violențele jandarmilor fața de cetațeni, la mitingul Diasporei din 10...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca desecretizarea in 2018 a protocolului dintre Ministerul Public si SRI semnat in 2008 si faptul ca cel despre cel de-al doilea nu s-a facut referire in spatiul public reprezinta "o profunda sfidare" la adresa statului de drept, precum si a cetatenilor,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, iși exercita mai departe ”misiunea de sluga a PSD” și vrea inlocuirea lui Augustin Lazar pentru a ascunde vinovații pentru evenimentele din 10 august.„Este evident ca declanșarea anchetei a infuriat PSD-ul,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a scapat ocazia, dupa numirea lui Felix Banila la conducerea DIICOT, sa il ironizeze pe seful statului.Oficialul guvernamental a afirmat, luni seara, ca apreciaza desemnarea de catre președintele Klaus Iohannis a lui Banila in calitate de procuror-șef…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, cu referire la afirmațiile Cristinei Tarcea, care a acuzat decizia in cazul revocarii Codruței Kovesi ca fiind una politizata, ca președintelui instanței supreme i-a transmis, cu alte cuvinte, ca ar fi trebuit sa taca și sa mearga mai departe.Citește…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, duminica, de Ziua Justitiei, un mesaj, precizand ca justitia este un serviciu de interes public si trebuie sa fie in slujba cetateanului. Procurorul general Augustin Lazar a sustinut ca ceasta zi trebuie sa fie un prilej de analiza a parcursului sistemului…