- Gimnastul Marian Dragulescu s-a clasat, duminica, pe locul 4, in finala la sarituri, la Campionatul Mondial de la Stuttgart. La 38 de ani, el este calificat si la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceeasi proba, alaturi de Maria Holbura, la individual-compus. Marian Dragulescu a avut o medie de 14.624…

- Dupa succesul internațional al hitului „I Lost You”, single ce a ajuns pe locul 33 la nivel mondial pe Shazam și care s-a menținut in topurile radiourilor din Rusia, Turcia, Grecia, Israel și Ucraina, Havana lanseaza alaturi de Yaar și Kaiia „Big Love”. Sorin Seniuc, Vanotek și Raul Eregep colaboreaza…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…

- Premiul I la Olimpiada de Elenistica pentru o eleva a Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” in Eveniment / on 20/09/2019 at 10:10 / Paun Elli Maria, eleva in clasa a VIII-a, in anul școlar 2018 – 2019, la Școala Gimnaziala “Mihai Viteazul” din Alexandria, a obținut Premiul…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…