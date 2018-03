Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul penitenciar romanesc este unul invechit in mare masura, a afirmat miercuri directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Marian Dobrica, la prezentarea raportului de activitate a institutiei pe anul 2017. "Avem un sistem penitenciar invechit in mare masura, cu unele unitati…

- Președintele PSD Botoșani, parlamentarul Doina Federovici, a declarat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul PSD+ALDE pregatește emiterea unor vouchere pentru reabilitarea caselor, respectiv pentru anveloparea acestora sau schimbarea ferestrelor tradiționale cu cele de tip termopan. Masura…

- Directorul unei scoli profesionale din Chisinau a fost retinut de CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de abuz de serviciu. Seful institutiei este banuit ca, timp de mai bine de un an, i-ar fi deposedat pe unii angajati de-ai sai de cardurile salariale si, respectiv, de bani.

- Problema pensiilor speciale pentru alesii locali este repusa pe tapet, la un an de la ultima incercare de a trece de Parlament o initiativa legislativa. Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL (ulterior, la presiunile conducerii partidului, parlamentarii liberali si-au retras semnaturile, n.r.),…

- Oficialii FMi au avertizat marti oficialii romani despre faptul ca avem o problema cu deficitul, ca investitiiile publice promise nu se mai intampla. "Reprezentantii Fondului au mai vorbit vorbit si despre impredictibilitatea fiscala si au invocat posibilitatea de a solicita reforme dure, in cazul…

- Problema implementarii comerțului electronic pe scara globala, precum și finanțarea programelor in domeniul dat au fost discutate, la Geneva, de ministrul Afacerilor Extene și Intergrarii Europene, Tudor Ulianovschi, in calitatea sa de președinte al Consiliului pentru Comerț și

- In perioada 28 februarie - 3 martie, la Colegiul Național de Informatica din Piatra Neamț s-a organizat concursul internațional pluridisciplinar “Prosoft@NT”, numarand participanți din țari ca Rusia, Italia, Republica Moldova, precum și din diverse județe ale țarii: Baia Mare, Cluj, Mureș, Botoșani,…

- David Lupșe este nascut in anul 2000 și a ajuns la Lipova de la LPS Bihorul Oradea, grupa antrenorului Ioan Naom, avand și o perioada petrecuta la Centrul Național de Excelența al FRF de la Targu Mureș. Evoluțiile sale din tur l-au adus in atenția scouterilor echipei naționale under…

- Sportivii de la CS “Sulsa” Vaslui au obținut 22 de medalii la Campionatul Național de taekwondo, dintre care șapte de aur, șase de argint și noua de bronz. CS “Sulsa” Vaslui a avut o comportare meritorie la Campionatul Național de taekwondo, de la Baia Mare. Clubul a deplasat 23 de sportivi, obținand…

- In peceptia romanilor, Oradea, Brasov, Targu Mures, Timisoara si Baia Mare sunt orasele cu cel mai satisfacator acces la facilitati si servicii medicale din Romania, arata un studiu realizat pe un senation de 250.000 de oameni de catre Storia in colaborare cu D&D Research. „Sunt oameni care…

- Este vorba de un concurs cu premii, ce incurajeaza mișcarea, sub deviza „Bucurie in Mișcare” – BIM, concurs la care vor participa mai multe orașe din țara intre care și Arad. Pe scurt, provocarea competiției este sa postați o imagine sau un clip pe profilul personal de Facebook sau…

- Prefectul judetul Botosani, Dan Slincu, a participat, vineri, la o campanie de donare de sange, alaturi de seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ), ofiteri si subofiteri ai acestei institutii. Slincu sustine ca gestul sau este unul de normalitate si face apel la intreaga populatie a judetului…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu. "Nu e problema partidului", a spus Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. Intrebat daca exista o strategie…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit dupa ce s-a aruncat in gol, sambata, de la etajul X al Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta…

- Peste doar trei ani, in Romania vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea fi amplasate viitoarele statii de incarcare a masinilor electrice dar si cate astfel de statii vor…

- In incinta terminalului Aeroportului Internațional Chișinau a fost o amenajata o camera pentru pastrarea bagajelor, iar pasagerii pot apela non stop la serviciul de depozitare a bagajelor. Astfel, camera de pastrare a bagajelor este amplasata la etajul I al terminalului aeroportului, sala comuna, linga…

- Transilvania se mandrește in acest an cu nu mai puțin de 25 de echipe inscrise in concursul de Robotica, iar Demo-regionala de la Cluj devine astfel etapa cu cel mai mare numar de participanți, dupa Regionala din București (41 de echipe). Județul Alba a fost reprezentat in marea confruntare, de catre…

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, și-a dat joi demisia din functie, ea fiind numita imediat ca secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai...

- Sindicatele din penitenciare, discuții cu ministrul Tudorel Toader Sindicatele din penitenciare au discutat astazi cu ministrul justitiei, Tudorel Toader, despre conditiile de lucru si deficitul de personal din sistem. La finalul întrevederii, presedintele Federatiei Sindicatelor Nationale…

- Directorul general al Aeroportului Otopeni din București, Bogdan Stelian Mindrescu, a demisionat astazi, fara a preciza motivele care au condus la aceasta decizie. Corpul de control al Guvernului a efectuat un control in urma caruia au fost descoperite mai multe nereguli, scrie mediafax.ro.

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a semnat un acord cu președintele director general al Societatii Romane de Radiodifuziune, Georgica Severin pentru colaborarea dintre cele doua instituții media de stat. ”In acest fel, asiguram cadrul legal necesar pentru a colabora permanent, in cele…

- Brasovul a fost desemnat ca fiind orasul cu cel mai avantajos cost al vietii din Romania, potrivit unui studiu realizat recent, de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia de cercetare D&D Research, care ia in calcul opinia locuitorilor despre locul in care traiesc. Brasovenii considera Racadau,…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- O cercetare D&D Research citata de businessmagazin.ro a analizat percepția romanilor asupra costului vieții din orașul și cartierul in care locuiesc corelat cu venitul lor. Analiza a ajuns la concluzia ca orașele cu cel mai ridicat cost al vieții sunt Reșița, Alexandria, Vaslui, Focșani, Piatra Neamț Satu-Mare,…

- Consiliul de administrație al S.C. Cupru Min S.A., reunit luni, 29 ianuarie 2017, pentru prima data dupa ce directorul general Nicolae Turdean și-a anunțat demisia, a decis ca interimatul la conducerea companiei sa fie asigurat de Gheorghe Chindriș, membru in C.A. și director tehnic. De partea economica…

- Joi, 25 ianuarie, a debutat cea de-a treia editie a Conferintei ”Medicina de Urgenta Azi”, lucrarile urmand sa se incheie sambata, 27 ianuarie 2018. Parteneri ai Spitalulului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare in organizarea acestui eveniment sunt Asociatia ”Prietenii Spitalului Dr.…

- Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași dar și asociația din care aceștia fac parte. Potrivit autoritaților, firmele s-au ințeles sa practice un tarif unic. Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași. Autoritațile…

- Initial avertizarea a vizat opt judete, carora li s-au adaugat Dambovita, Arges si Prahova, in aceste judete existand izolat si conditii de polei. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum si drumurile nationale si judetene. Judetele aflate deja sub avertizare sunt: Vrancea,…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada sambata seara in mai multe orase din tara, pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei in Parlament, precum si impotriva PSD, la Cluj-Napoca numarul manifestantilor fiind de aproape 10.000, iar la Timisoara, de circa 5.000. La Sibiu, au iesit in…

- Așadar, sambata seara, s-au inregistat incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au incercat sa opreasca oamenii sa urce pe scarile care duc la Universitate. Un dispozitiv masiv de jandarmi a fost mobilizat in Piața Universitații. De menționat ca au…

- "Cand e nevoie de identificarea unui huligan, Jandarmeria Romana cere sprijinul populației. Pe al lor il vor identifica oare?", a scris Marian Godina pe Facebook, unde a publicat și filmarea de mai jos. [citeste si] Circa 30.000 oameni au iesit in strada sambata seara in mai…

- "Nu am ieșit la protest pentru ca sunt ONG-ista, nu fac politica și indiferent de cine a fost la guvernare, eu mi-am obținut nevoile și drepturile pentru copiii mei, cu pumnul! Nu a existat niciun ministru care sa faca ceva pentru noi pentru ca ii pasa. Și nici nu va exista. Așa ca indiferent…

- Directorul general al Cupru Min Abrud, Nicolae Turdean, și-a inaintat demisia, pentru data de 1 februarie, potrivit apropiate ale companiei. Documentul prin care și-a inaintat demisia va fi analizat de Consiliul de Administrației. Motivele sunt legate de cariera profesionali și se pare ca Nicolae Turdean…

- Il acuza pe șeful de post, dintr-o comuna din județul Botoșani, de harțuire! Lacramioara, o femeie de 47 de ani, susține ca omul in uniforma ar fi harțuit-o, ar fi urmarit-o și i-ar fi aratat lucruri indecente și copilului ei, in varsta de noua ani!

- Directorul general al firmei Lactalis din Franta sustine ca operatiune de retragere a loturilor de laptei praf pentru bebelusi din comert, suspecte ca ar fi fost infectate cu salmonella, s-a incheiat. 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru sugari au fost retrase din magazine in 83 de tari din toata…

- Pe de alta parte, Marian Oprisan si Liviu Dragnea au fost mereu adversari, prin urmare era de asteptat ca cei doi sa nu ajunga la o solutie. Presedintele PSD a pornit, inca de ieri, in turneu electoral in zona Moldovei. Seful social-democratilor a facut deja prima oprire in Vrancea, iar astazi participa…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit unui comunicat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin.Astfel, intra sub incidenta avertizarii judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Galati. In aceste…

- Printre noutațile din sistemul de invațamant, in 2018, este și faptul ca salariile cadrelor didactice vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și nu prin primarii, cum era pana acum. Acest lucru inseamna ca Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a devenit principal…

- 2017, anul crizei de forta de munca. Ce solutii au gasit angajatorii si Guvernul Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri, iar pe Guvern, sa majoreze contingentul de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru trafic de influenta. "Procurorii din cadrul…

- Optsprezece județe sunt, duminica, sub atenționare cod galben de vant și ninsori, cele mai multe in zona Moldovei, unde zapada va fi viscolita, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. ANM a emis cod galben de vant cu intensificari locale care vor atinge și depași la rafala 66 – 60 de kilometri…

- Decizia a fost luzata in vor in urma Adunarii Generale de astazi, ora 13.00 si priveste Legea 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor. Judecatorii de la Inalta…