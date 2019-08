Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca Liviu Dragnea ar putea fi eliberat in urma deciziei luate de Curtea Constituționala a Romaniei, președintele PNL, Ludovic Orban, a raspuns: ”Asta urmeaza sa decida instanța in urma motivarii care va fi stabilita, decisa de Curtea Constituționala. Eu astazi nu pot sa imi imaginez…

- O analiza realizata de profesorul de economie Cristian Paun, publicata pe Facebook, arata care sunt diferentele dintre femei si barbati, in ceea ce priveste pensionarea. Astfel, femeile din Romania au o speranta medie de viata astazi de 79,1 de ani. Barbatii au o speranta medie de viata cu 7 ani mai…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, susține ca social-democrații ar trebui sa iasa de la guvernare dupa eșecul inregistrat la alegerile europarlamentare. Totodata, el s-a aratat sceptic in privința alegerilor anticipate nu din perspectiva oportunitații lor, ci din aceea a posibilitații dizolvarii…

- „Nu mai merge cu jumatați de masura, de adevar și de acțiune!”, și-a inceput astfel, luni dupa-amiaza, Liviu Pleșoianu postat pe Facebook. „PSD și ALDE capituleaza sau pricep in sfarșit ce e de facut?”, a intrebat acesta. In opinia lui Liviu Pleșoianu, „Liviu Dragnea nu a fost trimis la inchisoare…

- Liviu Dragnea a vorbit despre proiectul de lege care va ajuta la intarirea monedei nationale in raport cu euro. Astfel, toate preturile, inclusiv cele la telefonie mobila si alte contracte, vor fi exprimate doar in lei. Daniel Zamfir, reacție pe Facebook „Ma bucur foarte tare ca l-am…

- "Aceasta postare este in totala contradictie cu filosofia de viata prezenta in tarile nordice. Danemarca este una dintre cele mai civilizate tari din lume. A face glume pe seama vietii si libertatii unui om, care in momentul acesta este un inalt lider politic in Romania, lider ales, este total neobisnuit.…

- Magistrații Tribunalului București au anulat definitiv amenda de 2.000 de lei pe care Jandarmeria i-a aplicat-o lui Ioan Duia, protestatarul cu deficiențe de vorbire și de auz. Barbatul a primit amenda cu prilejul Congresului PSD din martie 2018 pentru ca ar fi scandat lozinci impotriva Partidului Social…

- Actorul Victor Rebengiuc indeamna cetatenii care vor sa voteze la alegerile europarlamentare, duminica, sa mearga de dimineata la urne. El sustine, din experienta, ca seara cozile sunt foarte mari, iar la ora 21:00 sectiile se inchid, iar votul nu poate fi prelungit. "Din experienta…