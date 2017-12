Stiri pe aceeasi tema

- Judas Priest revine la Bucuresti intr-un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, pentru a promova viitorul album ”Firepower”. Biletele pot fi cumparate din reteaua iabilet.ro, la 129, 149, 175 si 280 de lei. Daca nu ți le iei din timp și aștepți ziua concertului Judas Priest, la intrare vor…

- RATB va avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona centrala, precum si cu trei linii de tramvai.Autobuzele,…

- Cantareata americana Mariah Carey a luat decizia de a canta din nou in celebra piata Times Square din New York, pentru a intampina Noul An si a face uitat recitalul sau penibil oferit de Revelionul 2017, relateaza AFP. Recitalul sau de anul trecut, programat in celebra in Time Square chiar…

- In noaptea de Anul Nou, toate zodiile vor avea parte de surprize, de bucurie și de dragoste, Dar patru zodii sunt adevarat privilegiate de astre și vor avea cel mai frumos Revelion din ultimii ani. Taurul, cel mai frumos Revelion cu prietenii Par ei casnici și liniștiți, dar Taurilor le place mult…

- Mariah Carey revine la petrecerea de Anul Nou din Times Square, dupa ce prestatia ei din 2016 a fost criticata si urmata de amenintari cu actionarea in judecata a producatorilor evenimentului.

- Toate punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, in 3 ianuarie 2018, dupa programul obișnuit. Acesta este de luni pana…

- Petrecerea de Anul Nou. Unii o asteapta tot anul, altii abia asteapta sa treaca. Dar, indiferent de sentimentele tale in legatura cu petrecerea de Anul Nou, cu siguranta iti doresti sa gasesti rochia perfecta pentru evenimentul la care ai de gand sa mergi. Deci, care sunt regulile pentru rochia perfecta…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute, a anuntat vineri Metrorex.

- Prietenii tai te-au desemnat si anul acesta sa te ocupi de petrecerea de Revelion, asa ca iti doresti sa iasa totul perfect. Ai pus la punct aproape toate detaliile si tot ce trebuie sa mai faci este sa gasesti un fotograf. La petrecerile de Revelion din anii trecuti nu ati avut un fotograf, asa ca...…

- Continuand traditia, pitestenii sunt invitati sa petreaca in noaptea de Revelion in piata Primariei, cu muzica buna si foc de artificii. La inceputul serii va canta Sore iar cand gongul va anunta miezul noptii si sosirea Noului An va incepe si focul de artificii. Spectacolul va fi continuat apoi de…

- Donald Trump a recunoscut recent ca Ierusalimul este capitala Israelului, generand un val de nemultumire in intreaga lume.Un proiect de rezolutie elaborat de Egipt, care exprima "regret profund privind recentele decizii referitoare la statutul Ierusalimului", a fost prezentat luni in Consiliul…

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- Daca ai fost copil in anii 90′ o știi sigur pe aceasta doamna. A fost unul dintre personajele emblematice ale filmului “Home Alone: Lost in New York“, femeia cu porumbei din Central Park, New York. Ea este personaj cheie pentru ca reușește sa-l salveze pe Kevin de hoții care-l urmaresc. In viața reala…

- Pavel Bartoș merge la colindat cu fetele lui de Craciun, despre care spune ca este “cea mai importanta sarbatoare din familie”. Indragitul actor și prezentator al emisiunilor “Vocea Romaniei” și “Romanii au talent” de la PRO TV ne-a dezvaluit unde și cum va petrece Sarbatorile de iarna, cum se pregatește…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Organizatia terorista Stat Islamic a amenintat, joi, ca va comite atacuri pe teritoriul Statelor Unite ca raspuns la decizia Administratiei Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters. Anuntul a fost facut prin intermediul…

- Beyonce pare sa fi pus capat unui ”blestem” care o urmarește de aproape 10 ani, dupa succesul piesei ”Single Ladies”! Hitul, lansat in 2008, a urcat pe primul loc in topul Billboard Hot 100. Urmatoarele single-uri ale artistei nu au mai reușit aceasta performanța. Totul pana la duetul lui Beyonce cu…

- Departamentul de Politie din New York va spori masurile de securite de Anul Nou, din moment ce sute de mii de oameni se aduna in mod traditional in Times Square pentru a celebra intrarea in noul an, au anuntat, marti, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Detonarea a ceea ce pare o bomba artizanala, potrivit mai multor publicatii, a avit loc catre ora locala 7.30 (14.30, ora Romaniei), intr-un tinel care leaga Times Square si autogara Port Authority, un loc foarte aglomerat la acea ora. Politia si pompierii din New York au anuntat ca patru persoane au…

- Poliția din New York a confirmat ca explozia din apropierera Times Square a fost de natura terorista. Suspectul pentru atracul din Manhattan a fost identificat in persoana lui Akayed Ullah, in...

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- PROGRAMUL RATB pentru Craciun si Revelion: In zilele de Ajun și de Craciun (24, 25, 26), parcul programat va fi corespunzator unei zile de duminica. In zilele de 27, 28, 29 decembrie 2017, RATB va menține in exploatare parcul programat corespunzator unei zile de lucru. Citeste…

- Opt cupluri urmeaza sa se casatoreasca de Revelion la Poarta Sarutului, fiecare dintre acestea urmand sa achite o taxa de 400 de lei. Opt cupluri din judetele Mehedinti, Ilfov, Brasov și din București sunt interesate sa se casatoreasca in noaptea de Anul Nou la Poarta Sarutului din Parcul Central al…

- Vladislav Bordeianu Mai avem o luna pina la Anul Nou, in curind vom merge sa cumparam produse pentru masa de sarbatoare, dar ne vor bucura oare prețurile? NOI.md a monitorizat prețurile pentru produsele alimentare și a stabilit cit va trebui sa plateasca o familie medie din Moldova pentru masa de Revelion. …

- Dupa cum probabil ai auzit deja de un milion de ori pe internet, Prințul Harry și actrița Meghan Markle s-au logodit și urmeaza sa se casatoreasca anul viitor. Ceea ce inseamna ca pe langa organizarea unei nunți grandioase, e nevoie de planificarea unei luni de miere și chiar a unei petreceri a burlacilor.…

- In lumea muzicii e perioada in care artiștii iși fac calculele ca sa afle cum au mers piesele și albumele lansate anul acesta. Un reper important pentru cantareții internaționali sunt ravnitele trofee Grammy, care se vor decerna pe 28 ianuarie la New York. Cu 8 nominalizari, rapperul JAY-Z conduce in…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie sunt sanse ca, de Craciun și Revelion, sa avem zapada. In decembrie, temperaturile medii ale aerului vor fi cuprinse in limite apropiate de mediile multianuale, stabilite prin masuratori de specialitate, la -0,8 grade Celsius, in majoritatea regiunilor,…

- Programul propus de Primarie cuprinde 11 evenimente/actiuni: brazi amplasati in locuri publice, sistemul de iluminat festiv, Targul de Iarna, serbari in cartiere, „Traditii pe ulita lui Lapusneanu", „Mos Craciun in Oraselul Copiilor" – animatie pe tema „Mos Craciun", colindatori la Primarie, serbarea…

- Chipul lui Donald Trump straluceste in fiecare minut in Times Square, dar nu asa cum ii place presedintelui. In cea mai celebra si circulata piata de la New York, ecrane mari fac acum o campanie foarte luminoasa pentru destituirea sa, potrivit Folha Online , citat de Rador. Tom Steyer, miliardarul democrat…

- Iesenii care vor sa-si petreaca noaptea dintre ani intr-un local select dar care n-au reusit pana acum sa-si rezerve loc la unul dintre localurile iesene sau cei care inca nu s-au decis ce vor face de Revelion, mai pot alege din ofertele de pe ultima suta de metri. Majoritatea restaurantelor mari din…

- Unii dintre angajatii romani vor avea, la sfarsitul acestui an, inca doua weekend-uri prelungite. Este vorba despre minivacantele de Craciun si Revelion. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua…

- "Chiar la timp pentru sezonul cadourilor, se pare ca am primit și eu un cadou. O minunata infecție a cailor respiratorii superioare dupa gripa de saptamana trecuta", a scris cantareața. "Imi pare rau! Știți ca nimic nu-mi place mai mult decat sa prezint de sarbatori showul meu de Craciun,…

- Au inceput sa apara primele oferte pentru petrecerea noptii dintre ani la Iasi. Spre exemplu, sunt pregatiri de Revelion la Castelul Sturdza-Miclauseni. Seara de Revelion la Castel: - primire si vizita Castelului - meniu gourmet care include 7 feluri dintre cele mai rafinate - concurs de dans cu premii…

- NEWS ALERT Exercitiu de amploare la aeroportul din Cluj. Autoritatile simuleaza un accident aviatic VIDEO Un exercitiu care presupune gestionarea situatiilor de urgenta determinate de producerea unui accident aviatic are loc, joi dimineata, pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Exercițiul…

- Cunoscut drept unul dintre artistii nationalisti care iubeste sa cante in Romania si unul dintre cei mai apreciati solisti romani, Aurel Tamas va canta la primul sau Revelion peste Ocean. Solistul clujean, care rar accepta sa cante peste hotare, va pleca cu trupa sa pentru a canta si incanta petrecerea…

- Politia SUA a împiedicat un complot terorist international sa cauzeze posibile victime în mai multe locuri pentru concerte din New York, în Times Square si statii de metrou, potrivit oficialilor, citati de presa internationala. Unul dintre acuzati, Abdulrahman El Bahnasawy,…

- In afara faptului ca sunt staruri internaționale și ca au cariere de nezdruncinat, Mariah Carey și Madonna mai au un lucru comun. Unul nu tocmai de bonton. foto: hepta, arhiva OK! Ieri, Madonna și-a facut apariția pe Madison Avenue, in New York, la un eveniment public pentru a-și promova noua gama de…