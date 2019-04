Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care a primit rolul de bodyguard in serialul „Vlad”, George Piștereanu a inceput sa se documenteze despre aceasta meserie, ca sa para credibil in pielea unei garzi de corp. Iar ca sa și arate ca una, s-a ingrașat 10 kg. Toata lumea știe ca bodyguarzii sunt, de cele mai multe ori, niște…

- Pompierii intervin cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu care se manifesta pe o suprafata de cateva sute de metri patrati intr-o zona unde au fost depozitate 600 de tone de deseuri feroase.

- Jessica Simpson, de trei ori mamica. S-a ingrasat din nou cu 30 de kilograme! Jessica Simpson este acum de trei ori mamica! Marti seara, artista a adus-o pe lume, in Los Angeles, pe micuta Birdie Mae Johnson, rod al iubirii dintre ea si Eric Johnson. Vezi aceasta postare pe Instagram We are so happy…

- Unul dintre cei mai cautati traficanti spanioli de droguri a fost capturat la 2.400 de kilometri distanta, in Bulgaria. E un succes important al politiei iberice, care-l cauta de sase ani. Cu ajutorul colegilor bulgari, ofiterii spanioli au reusit sa-i dea de urma cu putin timp inainte ca traficantul…

- Catrinela Menghia va deveni mama pentru prima oara, insa pana atunci, actrița vrea sa fie in forma maxima, așa ca nu renunța la sport. Modelul a fost surprins in ipostaze rare realizate pe terasa unei vile din Roma. Imbracata in echipament sport, satena este tradata doar de burtica de faptul ca este…

- Cerasela Rogen este coach transformațional, speaker motivațional, antreprenor, mama și soție. Are deja o experiența de peste 6 ani in discursuri motivaționale si colaboreaza cu branduri și companii de renume din Romania.

- Andreea Balan așteapta cu nerabdare sa iși țina in brațe cea de-a doua fetița. Artista este insarcinata in luna a-8-a și se simte perfect. Viitoarea mamica s-a ingrașat 9 kilograme pe parcursul sarcinii. "Am luat vreo 9 kilograme. Nu se vede, nu? La burtica da… Copilul are 2 kg, placenta 500 de grame,…