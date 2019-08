Maria Vasii, la 3 minute de moarte. Gestul salvator al unui martor care n-a ascultat de 112

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita grav in urma unei explozii ce a avut loc in propria locuința in comuna Șona, județul Alba. In cursul nopții Garda de Intervenție Blaj a intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru efectuarea cercetarilor in vederea stabilirii cauzei ce a dus la producerea exploziei. …

- In data de 20 iunie a.c. Inspectoratul pentru Situații de Urgența "cpt Dumitru Croitoru" al județului Sibiu a primit pe pagina institutionala a unei retele de socializare urmatorul mesaj: Read More...

- Micuța a fost la un pas de stop-cardio respirator, dar medicii de la unitatea de primiri urgențe Barlad au intubat-o la timp. Copila și parinții sai locuiesc in Ivești, iar oamenii banuiesc ca micuța a inghițit un obiect necunoscut ce ii ingreuna respirația. Doua ambulanțe și un elicopter SMURD au…

- Acuzatii grave la Spitalul de Urgenta din Focsani dupa ce o tanara a murit la nasterea primului ei copil. Familia sustine ca medicii au lasat-o pe mama sa treaca printr-un travaliu chinuitor, desi avea o sarcina cu risc. Nicoleta si-ar fi vazut fetita, imediat dupa nastere. Apoi o problema neasteptata…

- Un barbat de 50 de ani, din judetul Ilfov, a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce autoturismul in care se afla s-a rasturnat pe A1, la kilometrul 19. Detasamentul Bolintin Deal a intervenit pentru descarcerare, la fata locului fiind solicitat si elicopterul SMURD.Anunț-șoc:…

- Doi copii din judetul Sibiu au fost muscati de urs, vineri. Cei doi minori sunt internati, iar starea lor este buna. Copiii atacati de urs sunt in baiat de 10 ani si o fata de 16 ani. Ambii au fost internati la Clinica de contagioase, cu plagi destul de mari. Medicii spun ca starea lor este buna si…

- Un copil de 10 ani a fost mușcat de o vipera in localitatea Rau Sadului, din județul Sibiu, iar din cauza lipsei serului antiviperin, acesta a primit antidotul la trei ore dupa momentul in care parinții l-au dus la Pediatrie. „Singura doza a fost la Alba Iulia”, a spus reprezentantul Spitalului,…

- O mama batrana a ajuns in grija copiilor ei. A avut parte de un sfarșit tragic, fiind gasita fara suflare, cu trupul plin de mușcaturi. Medicii spun ca biata femeie a fost mancata de vie de șobolani.