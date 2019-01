Stiri pe aceeasi tema

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost desemnata cap de serie numarul 9 in proba masculina de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va incepe luni la Melbourne. In primul tur, Tecau si Rojer vor…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan si-a aflat, ieri, adversara din turul intai al primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, care se desfasoara la Melbourne. Aflata pe locul 81 in clasamentul mondial (in coborare cu cinci pozitii fata de saptamana trecuta), sportiva…

- SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN // Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, și-a aflat in aceasta dimineața adversara din primul tur de la Australian Open. Jucatoarea noastra o va infrunta pe Kaia Kanepi (33 de ani, 70 WTA). Kaia Kanepi e vechiul coșmar al Simonei Halep, estona fiind cea care a eliminat-o pe…

- Irina Begu (28 de ani/76 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Hobart dupa ce a invins-o pe rusoaica Anna Blinkova (20 de ani/96 WTA), scor 4-6, 7-6(2), 6-2. Jucatoarea din Romania avut probleme serioase doar in primul set, apoi in setul secund a revenit spectaculos și a caștigat la tie-break.…

- Simona Halep are lipici la suporteri! Numarul 1 mondial a caștigat, pentru al doilea an la rand, premiul de jucatoarea favorita a fanilor. Tenismena a vorbit in mai multe randuri despre rolul important pe care il au pentru ea fanii. „Suporterii mei vin oriunde joc, este incredibil. Sunt mulți, mulți…

- "Daca accidentarea de la spate se amelioreaza, voi fi apta sa ma intorc la antrenamente. Sper ca totul sa decurga normal. Vreau sa castig un nou turneu de Mare Slem, e un obiectiv pe care mi-l setez in fiecare an. Am castigat Roland Garros, acum Wimbledon este obiectivul. Sunt increzatoare ca voi…

- Perechea formata din romancele Alexandra Cadantu si Elena Bogdan s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis ITF de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, dupa ce au invins, joi, cuplul Tara Moore (Marea Britanie)/Conny Perrin (Elvetia) cu…

- Simona Halep a primit la Singapore distincția „Jucatoarea anului 2018”. Romanca și-a facut apariția intr-o rochie lunga, de culoare neagra și a publicat pe Instagram imagini de la eveniment. Romanca le-a spus fanilor ei de pe rețeaua sociala ca anul 2018 a fost „cel mai bun an” al ei de pana acum. …