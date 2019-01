Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, afirma ca, duminica, la Consiliul National al social-democratilor, presedintele partidului, Liviu Dragnea, va transmite "un mesaj extrem de important, care va crea foarte multe...

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au aprobat cererea fostului deputat Cristian Boureanu si i-au ridicat controlul judiciar in dosarul in care este judecat pentru ultraj, dupa ce a lovit un politist, transmite Romania TV. Boureanu ceruse inca din vara ridicarea controlului judiciar, pe motiv…

- Mesaj de condoleante transmis de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a aflat cu tristete despre tragicul incident care a avut loc in aceasta zi, la Alba Iulia, in urma caruia un militar din cadrul Batalionului 3 Aparare Antiaeriana "Potaissa" din Turda a decedat…

- Presedintele Curtii de Conturi Europene, Klaus-Heiner Lehne, face pana pe 20 noiembrie o vizita oficiala in Romania, la invitatia presedintelui Curtii de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc. Intr-un interviu acordat postului Antena 3, Klaus-Heiner Lehne a transmis Romaniei sa fie curajoasa și…

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a susținut azi conferința de presa de dinaintea meciului cu Astra, de duminica, ora 21:00. Dica a vorbit despre problemele de lot pe care le are și despre faptul ca echipa roș-albastra primește multe goluri din fazele fixe. "Nu imi e ușor, dar sper sa pun jucatorii…

- Flavius Stoican s-a referit in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei cu Craiova si la arbitraje si le-a cerut ”fluierasilor” sa fie atenti la modul cum judeca fazele. Liga 1 Betano.

- Continua sa apara reactii la documentele publicate, in cursul serii trecute, pe site-ul Ministerului Justitiei, cu referire la procedura de numire a procurorului general si la ceea ce s-a aflat ca ar putea fi o coincidenta de nume in privinta unei ordonante de clasare invocate de ministru, in cadrul…

- Deși a declarat in mai multe randuri ca Dragoș Nedelcu, 21 de ani, va juca doar fundaș, Gigi Becali s-a razgandit. Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca Dragoș Nedelcu va juca de acum doar mijlocaș central și l-a laudat pe jucator. "Nedelcu nu va mai juca niciodata fundaș central. Acum m-am razgandint.…