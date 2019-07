Stiri pe aceeasi tema

- De la revenirea dupa ce și-a ispașit suspendarea, Maria Sharapova nu a reușit sa lege prea multe victorii, iar acum rusoaica a fost nevoita sa abandoneze de la Wimbledon din cauza unor probleme la tendonul mâinii stângi. Întrebata daca ia în calcul varianta retragerii, Masha…

- Maria Sharapova (32 de ani, nr. 80 WTA) a abandonat, marți, 2 iulie, la scorul de 4-6, 7-6, 5-0 pentru frantuzoaica Pauline Parmentier (33 de ani, nr. 88 WTA), in primul tur al turneului de la Wimbledon, anunța MEDIAFAX.Rusoaica a acuzat dureri grave la incheietura mainii stangi, fapt ce a…

- Lumea intreaga o cunoaste pe Maria Sharapova drept o luptatoare in terenul de tenis. Insa in viata sa privata domneste armonia. Rusoaica isi gaseste linistea in casa ei de langa plaja, pe care a ales sa o decoreze in stil japonez.

- Maria Sharapova va reveni în circuit dupa o pauza de aproape cinci luni, cauzata de o accidentare la umarul drept. Rusoaica în vârsta de 32 de ani este încrezatoare și considera ca are o șansa buna la turneul de la Mallorca, acolo unde va debuta marți, împotriva Viktoriei…

- Este zi mare, astazi, in familia Ralucai si a lui Adrian Ropotan. Cei doi isi crestineaza baietelul, pe Ivan Nicolai. Evenimentul este cu atat mai important cu cat are loc chiar de ziua de nastere a bunicului Stelian Ogica.

- ​​Maria Sharapova (28 WTA) a anunțat ca nu va participa la turneul WTA de la Roma, rusoaica precizând ca are probleme la umarul drept. O alta retragere în circuit: Bianca Andreescu a declarat forfait de la Madrid (competiție care va debuta în doar câteva zile).Masha a câstigat…