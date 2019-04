Stiri pe aceeasi tema

- Maria Rastașanu, o ingrijitoare romanca din Italia, a fost ucisa, in 2014, la fiul batranei la care era angajata. Maria avea atunci 51 de ani și a fost spulberata cu mașina de fiul batranei, un barbat cu inițialele G.M., care era drogat in momentul producerii tragediei. Teribila drama a avut loc pe…

- Un adolescent de 19 ani a fost impușcat mortal fiindca a batut din greșeala la ușsa greșita. Acesta a implorat pentru viața lui inainte sa fie ucis. Omarian Banks a fost impușcat dupa ce a batut ...

- Accident tragic la Sonico, in provincia Brescia. Rachita Sandu, muncitor de 52 de ani, aflat la volanul unui Citroen Berlingo, a virat brusc, a pierdut controlul volanului și a intrat in peretele de stanca de la...

- Sfarșit cumplit pentru o tanara din Buzau. Valentina avea 22 de ani, iar trupul ei carbonizat a fost descoperit de pompieri in apartamentul care a fost distrus de flacari in aceasta dimineata. Fata locuia singura la etajul 9. Valentina era chiar proprietara apartamentului, iar vecinii spun ca in locuinta…

- Un preot roman, Dumitru Armanca, a murit intr-un accident cumplit ce a avut loc in Croația. Mama lui e in stare critica in spital, iar fiul lui, a suferit rani usoare. Preotul era duhovnic intr-o localitate din Mehedinți. Cei trei calatoreau spre Italia, la fratele preotului. Accidentul a avut loc marti…

- Sfarșit tragic pentru un piteștean, in noaptea de marți spre miercuri. Barbatul, in varsta de 40 de ani, se afla la volanul unui Logan, cand mașina sa a intrat in coliziune cu un Audi antrenat in depașitrea unui TIR. Accidentul a avut loc pe DN1 B, in dreptul comunei Loloiasca, pe sensul catre Ploiesti…

- Nenorocirea a avut loc pe o autostrada din Sao Paulo. Doi oameni au murit, iar un al treilea a fost ranit. Soferul camionului a fost salvat de medicii sositi la fata locului. In varsta de 66 de ani, Ricardo Boichat a castigat de trei ori premiul pentru cel mai bun jurnalist al anului in Brazilia…

- Franta si-a rechemat 'pentru consultari' ambasadorul din Italia dupa o serie de 'declaratii revoltatoare' si 'atacuri fara fundament' si fara 'precedent' ale unor responsabili italieni, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris, transmit AFP si Reuters.