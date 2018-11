Măria schimbă pălăria? Traim vremuri nebune… Framantari politice, sociale, economice, negare, acceptare, referendumuri, marxism cultural, liberalism… Și toate acestea amestecate dau un melanj greu de digerat. De fapt, toata lumea fierbe… Romania e doar un fel de rezultanta a „fierberii“ celor „mari“. E clar ca ceva se intampla, iar modul in care se va sfarși aceasta perioada va marca cursul istoriei mult timp de acum incolo. Omenirea a mai trecut prin asemenea crize numai ca, spre deosebire de cele trecute, actuala criza – ca urmare a Internetului – este afișata in toata splendoarea in fața tuturor. Pana la urma putem… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

