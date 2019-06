Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova, fost lider WTA, a confirmat luni ca va participa la turneul pe iarba de la Mallorca (Spania), dupa ce s-a refacut în urma leziunii suferite la umar în luna februarie, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Sharapova, 32 ani, campioana la Wimbledon…

- Karolina Pliskova (favorita nr. 2), Sloane Stephens (7), Elina Svitolina (9) și Anastasija Sevastova (12) se numara printre favoritele care s-au calificat, miercuri, in turul al treilea de la Roland Garros. Kiki Bertens, vazuta de mulți drept pretendenta la titlu, a fost nevoita sa se retraga in timpul…

- Simona Halep, locul 3 WTA, a invins-o marti pe Johanna Konta, locul 46 WTA, in turul II al turneului de la Madrid.Simona Halep va juca in turul urmator cu slovaca Viktoria Kuzmova, locul 45 WTA, care a trecut in runda precedenta de Carla Suarez Navarro, scor 6-4, 7-6.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a invins-o joi pe taiwaneza Su-wei Hsieh, 6-4, 6-3, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart, fiind sigura ca va ramane lider mondial dupa aceasta competitie dotata cu premii totale de 886.077 dolari.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat cu emotii in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 823.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-1, 4-6, 7-5. Buzarnescu (30 ani, 30 WTA), a 12-a…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 24 WTA, a eliminat-o pe germana Angelique Kerber, numarul 4 mondial si cap de serie 8, in turul trei al turneului Miami Open. Andreescu s-a impus cu scorul de 6-4, 4-6, 6-1, in doua ore si zece minute. In setul doi, Bianca Andreescu a condus…