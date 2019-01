Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, a fost eliminata de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, de catre rusoaica Maria Sarapova, care s-a impus, vineri, la Melbourne, cu 6-4, 4-6, 6-3, intr-un meci din runda a treia. Sarapova, care are cinci titluri…

- AUSTRALIAN OPEN 2019. Maria Sarapova, castigatoare la Melbourne, in 2008, s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 24 de minute. In urma acestui rezultat, Caroline Wozniacki poate iesi din Top 10 WTA. In acest moment, daneza este pe locul 9 WTA. Maria Sarapova va evolua in optimi de finala…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, s-a calificat cu emotii in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa o victorie cu 6-3, 6-7 (5), 6-4 in fata americancei Sofia Kenin, joi, la Melbourne. Halep (27 ani) a castigat dupa doua ore si 31 de…

- Andy Murray a fost vizibil emotionat si a plans la conferinta de presa sustinuta la Melbourne. La inceput, dupa ce a fost intrebat cum se simte, el a raspuns: "Nu grozav" si apoi i-a venit sa planga, astfel ca a iesit din sala pentru scurt timp, pentru a-si reveni. El a spus ca durerea la…

- Simona Halep (nr. 1 WTA, 27 de ani) o intalnește pe estona Kaia Kanepi (nr. 70 WTA, 33 de ani) in primul tur de la Australian Open 2019. Adversara a fost caracterizata alarmant de Darren Cahill: "Poate sa invinga pe oricine intr-o zi buna". 3 informații "la cald" despre Kaia Kanepi: 1. Kaia Kanepi a…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 62 in fruntea clasamentului WTA, dar avansul ei fata de ocupanta locului secund, germana Angelique Kerber, a scazut de la 1.046 de puncte la 766 de puncte, dupa ce jucatoarea romana nu si a aparat titlul de anul trecut de la Shenzhen, scrie digi24.ro.Prin…

- Simona Halep continua sa fie liderul WTA pentru a 62-a de saptamana la rand, insa avantajul fața de ocupanta locului secund, jucatoarea din Germania Angelique Kerber, a scazut de la 1.046 de puncte la 766 de puncte.Sportiva din Constanța are locul unu asigurat pana la finalul primului Grand…

- Tenisul este sportul numarul 1 in Romania, dovada ca fanii tricolori insoțesc echipa de Fed Cup prin Europa, la meciurile importante, la fel cum procedau cu naționala de fotbal, in vremurile de glorie. Urmatorul meci mare al ”naționalei” de tenis a Romaniei este duelul cu Cehia, de la Ostrava, din primul…