- Țara noastra a fost inclusa pe lista statelor UE pentru care nu vor mai fi necesare inspecții suplimentare ale Administratiei Americane pentru Alimente si Medicamente, in cazul exporturilor de produse farmaceutice catre aceasta țara, fiind suficient avizul Agenției Europene Medicamentului. Calitatea…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- Impresara Anamaria Prodan a dezvaluit ca le ofera salarii celor doua fiice ale sale din prima casnicie. Anamaria Prodan este foarte mandra de cele doua fete ale sale, Rebecca și Sarah, care se afla in Statele Unite. De altfel, Anamaria Prodan a dezvaluit ca iși dorește foarte mult ca fetele sale sa…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Denisa Nechifor se muta din Romania. Aproape 9 ani, fosta iubita a lui Adrian Cristea a crescut-o singura pe Rania, fiica ei și a fostului fotbalist, și a facut tot posibilul sa nu-i lipseasca nimic, insa acum considera ca fetița ar beneficia de o educație mai buna peste hotare. De aceea, va emigra.…

- „Pentru prima data, intr-un spital public din Romania a fost realizata o operatie de protezare valvulara aortica prin mini-toracotomie dreapta. Echipa de chirurgie cardio-vasculara a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, sub conducerea Conf. Dr. Catalin C. Badiu, devine astfel singura unitate…

- Leo de la Strehaia a fost retinut pentru 24 de ore, luni seara, in urma audierilor intr-un dosar dosar de inselaciune. Potrivit mediafax.ro, barbatul este acuzat ca a vandut o statueta presupusa a fi din aur unui roman stabilit in Statele Unite.Leo de la Strehaia a fost dus luni de dimineata…

- Filtrele Snapchat au prins viața tot mai mult in randul tinerilor din Romania insa acest trend afecteaza foarte mult percepția despre ei inșiși. Peste hotare, un nou fenomen a luat naștere și ar putea patrunde ușor-ușor și la noi. Este vorba despre „dismorfia Snapchat”. De la o vreme, tot mai multe…

- Una dolescent britanic a sfidat moartea și și-a revenit dupa ce medicii i-au spus de 16 ori ca mai are puțin de trait din cauza tumorilor spinale. In unul dintre cazuri parinții chiar au inceput sa-i planifice inmormantarea, scrie Daily Mail. Parinții lui Jake Rafferty, Emma și Adrian, din Kent, au…

- Mihai Fifor a detaliat urmatoarea mare achiziție in materie de armament, cea de aeronave F16. Aceste aparate nu se mai fabrica, așa ca specialiștii romani in dotarea Armatei le cauta in Portugalia, Statele Unite sau Israel

- Se confirma toate zvonurile dinaintea evenimentului de lansarea, cu noua gama Galaxy S9 similara la capitolul design cu vechea generație, același Infinity Display, dar cu noutați din plin pe partea foto-video, integrarea noile AR-Emoji, unui nou sistem audio și posibilitatea de a traduce un text in…

- Ambasadorul SUA Hans Klemm s-a intalnit cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, la Parlament. La discuții a participat și ministrul pentru parteneriate strategice, Ana Birchall. Recent, și premierul Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm au discutat despre ridicarea vizelor, candidatura…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. 'In calitatea sa de stat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, ca a avut „o intalnire foarte buna” cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.

- Imagini dramatice vin din Statele Unite, unde o femeie a nascut pe holul unui spital din Kansas. Potrivit presei de peste Ocean, ea a ajuns prea tarziu la spital și nu a mai reușit sa ajunga pana in salon.Intamplarea a avut loc acum șapte luni, insa imaginile au aparut abia acum.

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- In urma cu ceva ani, Demi Lovato, actrita din serialul Sonny With a chance, a cucerit publicul din Romania si din intreaga lume. In prezent, Lovato este una dintre cele mai populare vedete din Statele Unite, ea fiind recunoscuta pentru frumusetea ei.

- Se lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani care vor sa calatoreasca in aceasta tara. Inițiativa vine din partea unui grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press.Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala…

- "Mesajul venit astazi de la Uniunea Europeana, de la Bruxelles, nu face decat sa confirme mesajele pe care societatea din Romania le transmite actualei guvernari, de peste un an de zile. Sunt mesajele care spun ca statul de drept nu este un element optional al domnului Dragnea. Este un mesaj care…

- Florin Citu, senator PNL, spune ca exista o lista foarte lunga deja de lucruri pe care PNL trebuie sa le repare in primele zile de guvernare: TVA defalcat, supraacciza la combustibil sau impozitarea contractelor part-time cu contributii echivalente unui contract full-time. "Lista aceasta devine…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- Se anunta o noapte alba pentru pasionatii de tenis din Romania. Atat Halep, cat si Ana Bogdan vor evolua in turul trei al primului turneu de Grand Slam al anului. Daca Halep pleaca mare favorita in disputa cu americanca Lauren Davis, diferenta de valoare dintre cele doua sportive fiind mare, cel putin…

- Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor…

- Ziua Culturii Naționale in Romania La Mulți Ani, Skrillex! 30 ani In 1929 se naștea Martin Luther King, cel care a luptat pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii și a primit Premiul Nobel pentru Pace https://youtu.be/40Cc0Yu1weY?t=44s

- Mihaela Buzarnescu este intr-o forma excelenta in Australia. Sportiva din Romania, clasata pe locul 57 WTA , s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de la Hobart, dupa o victorie in doua seturi, 7-5, 6-1 in fata lui Alison Riske din Statele Unite, locul 89 WTA.

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- Asa cum a promis, conducerea clubului galatean Phoenix a reusit sa mai transfere un jucator care sa acopere postul de fundas ramas descoperit dupa ce americanul Cameron Rundles a ales sa plece in Belgia de unde a avut o oferta mai buna. Este vorba de jucatorul american Jarvis Threatt, fratele lui Jay…

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- Potrivit presei de peste Ocean, John Young suferea de o penumonie severa iar complicatiile boli i-au adus sfarsitul. John Young a pasit pe Luna in 1972, a fost comandantul misiunii Apollo si prima persoana care a zburat de sase ori in spatiu pe parcursul a 42 de ani.

- 23 de familii defavorizate din satul Rusestii Noi din raionul Ialoveni vor avea o masa de Craciun plina cu de toate. 15 tineri din localitate, stabiliti de ani buni in Statele Unite, au reusit sa strange 19.000 de lei si i-au donat in acest scop.

- Fostul internațional Lița Dumitru a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca in Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generatiei Guadalajara nu da inapoi de la munca și de la pasiunea pentru fotbal. Anul trecut, Lița s-a mutat in Statele Unite, acolo unde…

- "Statele Unite desfasoara (sistemele de aparare antiracheta) la bazele lor militare din Romania si Polonia, adica aproape de frontierele noastre occidentale, fapt ce contravine tratatului INF (Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune) din 1987, prin care se interzice desfasurarea…

- A dat Romania pe Statele Unite si tocmai a obtinut cetatenia americana. Iata adevaratul motiv pentru care jurnalista a emigrat peste Ocean, fiica sa de 23 de ani. De Sarbatori, Corina Dragotescu a avut mai multe motive de bucurie. Recent, jurnalista a obtinut cetatenia americana, iar ieri, de Sfantul…

- Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unul dintre cele mai bizare fenomene pe care le putem observa astazi in politica este ca cel mai mare partid, la putere fiind, joaca in defensiva. Creand doar aparența ca ar fi in ofensiva. Acest comportament ii aduce PSD-ului daune uriașe. Și, din aceasta perspectiva, Stanga…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurarii unei reciprocitati depline în materie de vize cu Canada si Statele Unite, în care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul…

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- Romania intra in cursa caștigarii unui premiu Oscar cu producția „Fixeur”, in regia lui Adrian Sitaru. Echipa a beneficiat de un turneu de promovare in Statele Unite și iși dorește o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza”.