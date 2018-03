Stiri pe aceeasi tema

- Intrigat de apetitul colegei sale de la pupitrul de jurat ”iUmor”, Mihai Bendeac a facut un exercițiu de imaginație amuzant. Mihai Bendeac și Cheloo știu deja ca Deliei ii place sa se bucure de gustari in timpul filmarilor și de obicei jurata ”iUmor” imparte cu ei fructe, dulciuri, pufuleți sau sarațele.…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida este casatorita de ani buni cu Alexandru, un barbat cu care se ințelege de minune. Insa putini stiu ca, vedeta tv a fost ceruta in casatorie in cel mai atipic mod. Gestul celui care avea sa-i devina soț a șocat-o. Soțul Mirelei Vaida iese foarte rar in public,…

- In urma cu exact un an, un incident foarte grav a avut loc in Londra, in apropiere de Podul Westminster, langa Parlamentul Britanic. Un barbat cu barba si imbracat in negru a intrat cu autoturismul in pietonii de pe Podul Westminster, iar dupa aceea a reusit sa injunghie un politist si a incercat sa…

- Codin Maticiuc a trecut prin momente extrem de fericite in acest weekend pentru ca a pașit in biserica in brațe cu fiul sau spiritual! Codin a fost nașul baiețelului unnor prieteni apropiați și a fost admirat de toți ceilalți amici pentru asta! Așa cum cere tradiția, Codin Maticiuc și-a ținut finul…

- „Mihaela Radulescu este o persoana foarte curajoasa“, a declarat Corina Caragea in cadrul emisiunii Adevar sau provocare de pe Unica.ro. „E o tipa foarte sincera, directa, iți raspunde la orice intrebare fara ocolișuri și nu am avut vreun subiect pe care sa-l ocolesc sau sa-mi fie frica sa-l abordez“,…

- Alexandra Stan si iubitul ei, Bogdan, sunt implicati in mai multe proiecte, in SUA. Cantareața a venit pentru cateva zile in Romania. Ocazie cu care a vorbit despre planurile de viitor. Vrea sa devina mamica, iar in luna aprilie va scoate un album, in Japonia. De asemenea, va lansa și o linie vestimentara.…

- Dragnea raspunde zvonurilor despre casatorie: ”De mult timp am vazut ca fiecare vrea sa fie nașul meu”, a raspuns in gluma, liderul PSD, dupa prima ședința a conducerii partidului. Premierul Viorica Dancila afirma, duminica seara, ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Dragnea, in cazul unei casatorii…

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Mircea N. Stoian arunca bomba și susține ca știe adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal și și-a exprimat fara rețineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat și despre personajele care iau parte la acest proiect și nu numai. “Acum doua zile,…

- Mihai Bendeac a realizat un sketch in cadrul show-ului de comedie "In puii mei", de la Antena 1, in care l-a imitat pe Ovidiu Popescu, mijlocașul de la FCSB, care a fost poreclit "Lampard" de Gigi Becali. Actorul l-a pus pe personaj in ipostaza de a fi pe bancile școlii și de a fi luat la intrebari…

- Mihai Bendeac a fost cerut in casatorie de Alina Handuc la iUmor. Tanara sosita de la Viena a marturisit ca este indragostita pana peste cap de juratul Mihai Bendeac, ba chiar se declara geloasa pe orice femeie se apropie de artist.

- Un numar de stand-up in care concurentul povestea cum mama sa il invața in copilarie cum sa scape din diverse situații, ii va aminti lui Cheloo de o situație similara din copilarie. In cea de-a doua ediție ”iUmor” din acest sezon, difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1, Cheloo le va povesti colegilor…

- Parodiat intr-un stil unic de Mihai Bendeac, spaima fitelor de Dorobanti, Andrei Versace, ajunge in iad, in cel mai nou episod al show-ului ”In puii mei!”, difuzat sambata, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Surpriza pentru cei Delia, Cheloo și Mihai Bendeac! O concurenta a calatorit cale lunga pana pe scena ”iUmor”, impinsa de gandul ca astfel il va putea cunoaște pe juratul de care s-a indragostit.

- Mihai Bendeac, acoperit cu un sac plin cu faina, pe scena ”iUmor”. Daca la inceputul emisiunii va urca pe scena intr-un costum elegant, juratul va fi de nerecunoscut pana la finalul ediției de duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Mihai Bendeac va raspunde provocarii unui concurent, duminica seara,…

- Dan Negru a starnit mare valva zilele trecute cu reacția lui la vestea ca pelicula „Nu ma atinge-ma”, regizata de Adina Pintilie, a caștigat „Ursul de Aur”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a sugerat specialiștilor aflați in juriu sa „iși bage ursul in fund” și a declarat ca pentru el „masturbarea nu…

- Delia, Cheloo si Mihai Bendeac revin pe micul ecran cu cel de-al cincilea sezon al emisiunii “iUmor” (Antena 1). Pe langa replicile acide ale rapper-ului si umorul actorului, in emisiune au ajuns sa faca istorie si tinutele solistei, noteaza click.ro. O singura aparitie a Deliei costa cel putin 5.000…

- Februarie nu-și dezminte renumele de Luna Îndragostiților. Un tânar a ales o soluție inedita pentru a-și cere iubita în casatorie. El a apelat la ajutorul monitorilor de schi din stațiunea Straja pentru a-și declara sentimentele fața de iubita.

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Sub sloganul ”Te uiți o zi, razi o saptamana”, sambata, 24 februarie, de la ora 20.00, Mihai Bendeac și echipa sa dau startul unui nou sezon al show-ului ”In puii mei”, care va fi unul plin de surprize.

- Show-ul ”In puii mei!” revine la Antena 1 incepand de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, cand cele mai bizare scenarii si situatiile pline de ironie si umor duc comedia la cote maxime. Printre personajele deja cunoscute care revin saptamana aceasta pe micile ecrane se numara si tortionarul Alexandru…

- Juratul ”iUmor” Mihai Bendeac și-a aniversat ziua de naștere chiar pe platoul emisiunii, la audițiile pentru sezonul cu numarul cinci, astfel ca a fost rasfațat intreaga zi atat de colegii sai, cat și de concurenți. Inca de la inceputul zilei, Mihai Bendeac a primit o vizita speciala de la mama sa,…

- Un concurs de skandenberg ad-hoc va trezi spiritul competiției pentru cei trei jurați "iUmor"! Cheloo ii va provoca pe Delia și Mihai Bendeac la o intrecere, iar aceștia vor accepta provocarea imediat. Mușchii se vor incorda, iar competiția va fi stransa, așa cum telespectatorii vor putea vedea in…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu o noua mega-exclusivitate, dupa ce ieri v-am dezvaluit ca Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Am aflat motivul separarii, și anume noua iubita a prezentatorului de la Antena, pe numele ei Roxana Niculae. Va prezentam in exclusivitate și primele imagini…

- La aniversarea a 28 de ani, Deea Maxer a avut parte de cea mai frumoasa surpriza! In direct in cadrul emisiunii "Rai da buni", Dinu Maxer a cerut-o in casatorie pentru ca el nu facusem asta, desi au facut nunta.

- Mihai Bendeac anunța ca va încheia show-ul ”În puii mei!” cu cel de-al IV-lea sezon.Actorul a dat de înțeles ca astfel renunța și la emisiunile de ”sketch comedy”.„Dupa 12 ani în care am realizat sketch-show-uri, aceste…

- Sub sloganul „Te uiti o seara, razi o saptamana!”, de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, super- comedia revine la Antena 1 cu un nou sezon, ultimul, al emisiunii „In puii mei!”. Mihai Bendeac incheie cu cel de-al IV-lea sezon ”In puii mei!”, un proiect de amploare care s-a dovedit, de-a lungul…

- Metodele prin care Delia iși relaxeaza colegii jurați la „iUmor”. Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurați revin la pupitrul „iUmor” in fiecare duminica, incepand cu data…

- iUmor SEZONUL 5. Primii concurenți au sosit din toate colțurile lumii la "iUmor" cu mult avant, incredere și cu noi provocari pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmari și vor vota prestațiile din sezonul cu numarul cinci, incepand din 25 februarie, la Antena 1. Aspiranții…

- Unica drona militara a Romaniei este pierduta fara urma in Marea Neagra. De patru luni, nimeni nu stie nimic de drona subacvatica SECRIS si nici macar ministrul apararii, Mihai Fifor nu are habar de aceasta disparitie, scrie EVZ.ro, citat de Antena...

- Adelina Pestritu a fost ceruta in casatorie! Cunoscuta bruneta a dat vestea cea mare la TV. Dupa ce a primit inelul, Adelina Pestritu si-a tatuat initialele iubitului pe degetul pe care poarta inelul.

- Unul dintre cei mai iubite vedete de la Antena 1 trece prin momente grele. Nimeni nu poate contesta insa ca Mihai Bendeac este un actor foarte bun atat pe scena teatrelor cat și in pielea personajelor iubite de mase, insa are momente in care simte ca pierde controlul.

- Adina Butar formeaza un cuplu cu Markus Schulz de 5 ani. Celebrul DJ i-a pregatit surpriza vieții ei in Los Angeles, chiar pe scena, in noaptea de Revelion, in timpul unui show. Alaturi de mii de fani, Schulz a stat in genunchi in fața iubitei și i-a oferit un inel de logodna. Nunta va avea loc in 2019,…

- Fosta prezentatoare de televiziune și cantareața Alexandra Badoi a anunțat ca a fost ceura in casatorie chiar in noaptea dintre ani. Alexandra Badoi, prezentatoare meteo a trustului Intact, si-a dat demisia de la Antena 1 in anul 2016 , dupa 8 ani. Anul trecut, Alexandra Badoi a participat la show-ul…

- Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca este mai fericita ca niciodata. "Multi dintre prieteni imi spun ca radiez, cica pe Facebook toata lumea e fericita, ca zambesc si ca-mi exprim fericirea, nu dar chiar asa e. Nu sunt pregatita sa vorbesc despre subiectul asta, dar sunt chiar foarte bine si sufleteste,…

- Dupa o relatie de 5 ani, Adina Butar a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Markus Schulz. Dj-ul numarul 1 al Americii i-a pregatit surpriza vietii ei, chiar din vara anului trecut. Markus i-a avut complice chiar pe parintii romancei. Fericitul moment s-a desfasurat in Los Angeles, chiar pe scena,…

- Paris Hilton a inceput noul an cu un zambet larg pe chip și o fericire extrema. Controversata diva a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, actorul Chris Zylka, cel cu care are o relație de la inceputul anului trecut. In timp ce se aflau pe o partie de schi din Aspen, Colorado, locul unde cei doi…