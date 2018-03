Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit la inceputul acestei saptamani, in vila din Voluntari in care locuia singur. Jurnalistul a fost gasit in baie, de un ingrijitor. Cunoscutul om de radio a fost rapus de un stop cardio-respirator. A murit rapid, exact așa cum iși dorea. Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa,…

- Moartea fulgeratoare a jurnalistului Andrei Gheorghe a șocat o țara intreaga. Omul de radio s-a stins din viața luni, 19 martie, in locuința sa din Pipera. Acesta a fost gasit mort in baie de catre un ingrijitor. Potrivit unor surse din ancheta, realizatorul tv și radio ar fi suferit un infarct. Certificatul…

- Gestul facut de fosta soție a lui Andrei Gheorghe, inainte de incinerarea acestuia a impresionat pe toata lumea. Petruța sufera cumplit dupa dispariția fostului om de radio. Petruța Gheorghe și-a schimbat fotografia de profil de pe contul de socializare, insa nu a pus o lumanare, așa cum se intampla…

- Andrei Gheorghe a fost un spirit non-conformist pana la capat. Priveghiul lui a fost „altfel”. Familia și prietenii au dorit sa-i faca „ieșirea din scena” cu stil. La Galeria Mobius, a fost adusa o fotografie-portret a lui Andrei Gheorghe. Imaginea are o poveste emoționanta, potrivit bunei lui prietene,…

- Prezentatorul Dan Negru a adus un val de critici la adresa unei televiziuni, care nu l-ar fi angajat pe Andrei Gheorghe din cauza danturii. Negru și-a exprimat supararea pe rețeaua de socializare, unde a scris un mesaj taios. „TVR nu s-a delimitat de Marina Almașan care a spus ca televiziunea publica…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, a oferit detalii despre ceremonia funerara a regretatului jurnalist. Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani , trupul sau neinsuflețit fiind descoperit la reședința sa din Voluntari in data de 20 martie. Celebrul om de radio nu va avea parte de o inmormantare…

- Sorin Ovidiu Vintu a povestit, dupa ce a aflat de moartea lui Andrei Gheorghe, cum l-a cunoscut pe regretatul realizator radio-TV. Fostul mogul, in prezent in detenție, a marturisit ca a fost șocat de modul in care i s-a adresat Andrei Gheorghe la prima intalnire. Apropiați ai jurnalistului ne-au dezvaluit…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viata la 56 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Cauzele concrete ale decesului inca nu au fost elucidate, presupunerile inclinand catre infarct, insa se așteapta și raportul toxicologic care va fi gata in decursul acestei saptamani. Andrei Gheorghe, cunoscutul…

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Mama lui Andrei Gheorghe trece acum prin clipe inimaginabile pentru un parinte. Femeia este nevoita sa-și ingroape unicul fiu. Omul de radio era foarte apropiat de ea, chiar daca locuiau in orașe diferite. In urma cu doi ani, el povestea de momentele cumplite prin care a trecut mama lui. Ea a fost internata…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, in mare secret, in 2015. In ciuda faptului ca a caștigat sume mari in urma contractelor…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini uluitoare cu vila unde Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare. Locuința se afla in Voluntari, județul Ilfov, in Ibiza Club și valoreaza o avere. Dispune de camere spațioase, piscina și alte facilitați de lux, la care oamenii…

- Oana Zavoranu, in doliu. Excentrica vedeta a rememorat in aceasta seara schimbul de replici pe care le-a avut cu Andrei Gheorghe in timpul celei de-a doua intalniri dintre cei doi. Oana Zavoranu le-a impartașit fanilor sfatul pe care l-a primit de la rebelul cinic al presei din Romania. O fana i-a atras…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe.

- Marina Almașan a facut o dezvaluire pe pagina sa de socializare cu privire la Andrei Gheorghe. Prezentatoarea spune ca a vorbit cu jurnalistul și i-a propus sa prezinte alaturi de ea emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10”. ”Acum o luna și ceva il intrebam pe Andrei Gheorghe daca ar fi de acord sa prezinte,…

- Realizatorul de televiziune Dan Negru critica vehement reactia breslei la moartea lui Andrei Gheorghe, fiind de parere ca in timpul vietii nu l-a apreciat pe masura, iar acum il omagiaza cu ipocrizie.Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj tulburator, dupa moartea cunoscutului…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Dan Negru a criticat in termeni duri reacția breslei la moartea lui Andrei Gheorghe. Realizatorul de televiziune și-a acuzat colegii de ipocrizie, pentru ca acum il plang pe Andrei Gheorghe, deși atunci cand traia nu l-au apreciat la adevarata valoare.

- Familia lui Andrei Gheorghe a ajuns la IML, puțin dupa ora pranzului, marți 20 martie. Vizibil distruse de durere, cele mai importante femei din viața omului de radio nu și-au putut ridica privirea din pamant. Dupa mai bine de trei ore, medicii legiști de la Serviciul de Medicina legala Ilfov care au…

- In august 2004, revista Unica a fost prima publicație care a fost accepata in casa lui Andrei Gheorghe. La momentul respectiv, jurnalistul era casatorit cu Maria, prima lui soție, de care a divorțat in 2007. Cei doi au impreuna o fiica, Anastasia. ”Vreau ca oamenii care vin la mine sa nu fie musafiri,…

- Andrei Gheorghe deținea mai multe terenuri, vila din Voluntari, in care a și fost gasit decedat, și mai multe obiecte de arta, in valoare de 31.000 de euro. Terenurile pe care le avea Andrei Gheorghe se aflau in Voluntari, Snagov si Poiana Campina, potrivit declarației de avere. Jurnalistul a fost obligat…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit, luni, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost gasit mort in locuinta sa din Voluntari. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj, pe pagina lui de Facebook: „Iubitul meu care nu mai esti aici… ramai doar…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Andrei Gheorghe a murit subit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator. Nu se știa ca are vreo afecțiune, iar vestea i-a șocat pe toți apropiații lui. Cu toate acestea, mai mulți cunoscuți observasera o schimbare in ultima vreme. Omul de radio renunțase…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant.…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Luni noapte, Romania a primit o veste trista, odata cu trecerea in neființa a jurnalistului Andrei Gheorghe. Dupa aflarea veștii, mai multe personalitați au avut reacții imediate cu privire la dispariția cunoscutului prezentator radio. Realizatorul emisiunii „In Gura Presei”, Mircea Badea, a reacționat,…

