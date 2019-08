Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Marius Ghincea a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti in urma unei decizii luate in cadrul sedintei de guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Sever-Romulus Stana a fost eliberat din functia de prefect al Capitalei. …

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu s-a hotarat sa il cheme in cele din urma la discuții pe directorul Clubului Sportiv Pandurii, nemulțumit de colaborarea cu autoritațile locale. Prunariu chiar a intrat astazi in cea de-a patra zi de proteste in fața Primariei Targu Jiu, insa autoritațile nu au fost…

- Articolul 70 din Constituția R. Moldova stabilește ca funcția de deputat „este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii retribuite, cu exceptia activitatii didactice si stiintifice. Alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica”. Maia Sandu și Andrei Nastase…

- Aurel Popescu, președintele PSD Targu-Jiu nu știe daca se afla printre social-democrații care sunt sondați in acesta perioada pentru stabilirea candidatului la Primaria Targu-Jiu, la alegerile locale de anul viitor. Conducerea PSD Gorj a anunțat ca in studiul sociologic au fost introduse numele a cel…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat, sambata, decretul prin care o desemneaza pe Maia Sandu pentru functia de prim-ministru. Parlamentul din Republica Moldova a inceput sambata la ora 13:00 o sedinta extraordinara, ignorand decizia Curtii Constitutionale de a fi dizolvat. In sedinta…

- Ticu Costandache va exercita atribuțiile de prefect al județului Vrancea dupa depunerea juramantului și instalarea oficiala in noua funcție. Luni, in Monitorul Oficial, a fost publicata Hotararea de Guvern prin care Ticu Costandache a fost detașat in funcția de prefect al județului. Conform normelor…

- Ticu Costandache, actualul director al Direcției Agricole Vrancea, a fost numit, ieri, prefect al județului, in locul lui Sorin Hornea. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de Guvern și urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Ticu Costandache este funcționar public din 1998, dar a fost angajat…