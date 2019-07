Maria Magdalena Grigore: România va fi mereu un susţinător şi un promotor al libertăţii religioase, al toleranţei Potrivit unui comunicat transmis de MAE, secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale, politici de dezvoltare si umanitare, Maria Magdalena Grigore, a participat joi, la Washington, la cea de a doua editie a reuniunii "Ministerial to Advance Religious Freedom", organizata de Departamentul de Stat al SUA. Conferinta a reunit peste 100 de ministri de externe si inalti functionari guvernamentali din toate regiunile lumii. Participantii au discutat despre provocarile actuale ale libertatii religioase si au analizat si identificat modalitati concrete de combatere a persecutiei religioase.



