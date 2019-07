Stiri pe aceeasi tema

- In urma investigatiilor desfasurate de Politia Romana, prin Directia de Ordine Publica, in cooperare cu autoritatile politienesti din Spania, Ungaria, Franta, Italia si Portugalia, au fost retinuti 16 membri ai unei grupari infractionale, care se ocupau cu activitati ilegale din domeniul pescuitului,…

- Cu peste 2 milioane de emigranti doar in Spania si Italia, Romania este unul dintre cei mai mari "exportatori" de forta de munca din Uniunea Europeana (UE). Cititi in continuare ce se intampla cu pensiile acestora si ale celorlalti romani...

- Ploile din ultimele ore creeaza probleme la cativa kilometri distanta de Lugoj. ISU Timis a anuntat ca echipajele sale din Faget actioneaza in comuna Dumbrava. Acolo un drum comunal a fost inchis din cauza revarsarii apelor. ”Statia de pompieri Faget intervine cu o autospeciala si o motopompa Novus…

- "S-au luat masuri pentru suplimentarea birourilor electorale pentru aceste sectii de votare, acolo unde s-a putut, in sensul de a suplimenta cu operatori sau cu personal care sa ajute la fluidizarea procesului electoral. (...) Incercam sa luam legatura, de altfel am si transmis catre BEC sesizarile…

- Actrita Sophie Turner a declarat ca, in timpul filmarilor la serialul "Game Of Thrones", nu a avut posibilitatea de a iesi intr-un club si de a consuma alcool fara a fi fotografiata, relateaza Press...

- In acest moment mai multe echipaje a le ISU Gorj incearca sa stinga un incendiu izbucnit la o casa de locuit din Catunele. „In urma cu putin timp am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in comuna Catunele satul Valea Perilor. Apelantul semnala faptul ca in…

- O batrana de 78 de ani din Vaslui a fost violata de propriul nepot. Agresorul are 22 de ani și era crescut de mic de catre femeie, dupa ce mama lui plecase la munca in Italia. Vecinii povestesc ca tanarul era violent cu bunica lui, pe care ar fi batut-o de mai multe ori. „Batrana este o femeie respectabila…

- Un barbat a publicat un mesaj dupa ce a aflat ca fosta sa soție, mama a trei copii, a decis sa se casatoreasca din nou! Iar cuvintele barbatului au uimit intreaga planeta! Un barbat a publicat un mesaj pe Facebook dupa ce a aflat ca fosta sa soție, mama a trei copii, a decis sa se casatoreasca din nou!…