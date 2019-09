Stiri pe aceeasi tema

- „Trecerea in nefiinta a lui George Balint (11 februarie 1961 – 30 august 2019) este o pierdere imensa pentru lumea muzicii romanesti si pentru toti cei care au avut prilejul sa il cunoasca si sa se bucure de spiritul sau creativ", se arata in mesajul publicat pe pagina de Facebook a ministerului. George…

- FOTO – ActualMM O cantareata de muzica populara a murit intr-un accident produs duminica pe DN1C pe raza localitatii Cicarlau, judetul Maramures. Potrivit politistilor, femeia aflata la volan a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un stalp, scrie Mediafax. Potrivit IPJ Maramures, accidentul s-a…

- Cantareața de muzica populara abia implinise 36 de ani . Anamaria Pop, o indragita cantareața de muzica populara, a murit duminica intr-un accident de circulație produs in localitatea Cicarlau din județul Maramureș. Artista a fost resuscitata de medicii chemați de urgența la fața locului, insa nu a…

- O cunscuta solista de muzica populara a decedat, duminica, intr-un accident de circulatie produs pe raza localitatii... The post O cantareata de muzica populara a murit intr-un accident rutier. Era mama a doi baieti și voluntar la Ambulanța appeared first on Renasterea banateana .

- DOLIU IN MUZICA POPULARA din Maramureș: O cunoscuta cantareața a decedat in tragedia de la Cicarlau Veștile de la Cicirlau sunt tot mai crunte. Persoana care a murit in accident este cantareața de muzica populara Anamaria Pop. Baimareanca era in autoturism VW care a ieșit de pe șosea si s-a izbit violent…

- Anamaria Pop, o indragita solista de muzica populara din judetul Maramures a decedat duminica, 18 august, intr-un accident de circulatie produs pe raza localitatii Cicarlau, judetul Maramures. Aceasta a fost resuscitata de catre medicii veniti la fata locului, dar din pacate nu a raspuns manevrelor.

- Cunoscuta cantareața de muzica populara Anamaria Pop a murit intr-un accident. Artista de folclor avea doar 37 ani, iar in momentul accidentul se indrepta catre un eveniment unde urma sa cante! Anamaria Pop era intr-un autoturism care a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac din stanga direcției…

- Veste trista in showbiz-ul romanesc! Marcel Toader, fostul soț al Gabrielei Cristea, a murit in urma cu cateva ore. Omul de afaceri se afla la Periș, la masa, alaturi de cațiva prieteni, cand a suferit un stop cardiac, informeaza Antena 3. In varsta de 56 de ani, Marcel Toader a fost un cunoscut om…