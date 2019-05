Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o casnicie de aproape 11 ani cu Marius Aciu, Paula Chirila a ajuns la divorț. A suferit in tacere și și-a vazut de viața ei, pana cand a aparut Adrian, un barbat cu 16 ani mai tanar decat ea. Relația fostei prezentatoare TV cu iubitul tinerel a ajuns la final, iar acum iubește din nou! La doar…

- Paula Chirila și Adrian s-au desparțit, scrie viva.ro. Sfarșitul relației a fost confirmat chiar de vedeta. Se pare ca in viața fostului ei iubit deja exista cineva, insa Paula Chirila nu a vrut sa comenteze foarte mult pe baza acestui subiect. Acum, fosta prezentatoare TV este o femeie singura…

- INSULA IUBIRII 2019: Prezența pe insula a cuplului Aurel si Diana și a ispitelor cu care cei doi au picat deja testul in urma cu un an genereaza, indiferent de situatia in care cei implicati interactioneaza, tensiune si o stare la limita conflictului. Se va intampla si in aceasta seara cand, in loc…

- Armonia primei seri in Thailanda a fost spulberata, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Daca pentru cele patru fete, care au ajuns pe Insula Iubirii in cel de-al cincilea sezon, acceptarea se face cu pași mici și tematori, pentru partenerii lor ramași…

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii, cel de-al cincilea, a debutat in forța, luni, 22 aprilie! Imediat ce a ajuns la aeroport, cuplul neașteptat in noua aventura din Thailanda, format de Aurel și Diana, a devenit ținta unor ironii și jigniri din partea…

- Corneliu Oana, partenerul de viața al lui Brigitte Sfat, a fost invitat la emisiunea pe care Catalin Maruța o modereaza la Pro TV, unde a facut declarații despre bruneta și despre relația dintre ei. Brigitte Sfat este una dintre vedetele care fac parte din show-ul Ferma, astfel ca se afla departe de…

- "Taierile din Padurea Crang vor fi verificate de o Comisie de Control condusa de Instituția Prefectului! Felicit rapiditatea cu care doamna prefect Carmen Ichim a reacționat la sesizarea oficiala pe care am facut-o in numele buzoienilor revoltați de taierile din Crang. Voi participa la verificarile…